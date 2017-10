Manif anti impunité à N’Zérékoré: en panne de militants ce jeudi, l’opposition accuse la mouvance

L’opposition guinéenne a tenu ce jeudi 5 octobre son meeting d’information et de sensibilisation au siège du parti Générations pour la Réconciliation, l’Union et la Prospérité (GRUP) de N’Zérékoré, a constaté Guinéenews à travers sa rédaction locale.

C’est devant un groupuscule de militants et de sympathisants que les responsables locaux de l’opposition républicaine se sont succédé à la tribune pour dénoncer l’insécurité « galopante » dans la région ainsi que l’impunité accordée aux auteurs.

« Les motifs de cette manifestation, c’est de dénoncer l’impunité et l’insécurité et faire appel à une justice équitable pour toutes les tueries que nous avons enregistrées dans ce pays non seulement lors des manifestations politiques à Conakry mais aussi dans notre région », a indiqué Célestin Soumaoro, un des responsables du parti GRUP.

En lieu et place d’une marche pacifique comme cela avait été précisé dans la lettre adressée à la délégation spéciale, l’opposition s’est finalement contentée d’un meeting au siège du parti GRUP. Sur les raisons de ce changement de dernière minute, Célestin Soumaoro précise : « en principe la manif était même prévue pour mercredi et une ville morte, le jeudi. Mais lors de notre rencontre avec les autorités, on s’est dit que le mercredi est une journée économique pour N’Zérékoré et c’est ainsi que nous avons choisi le jeudi pour la manifestation. Cela en commun accord avec nos quartiers généraux à Conakry. Pour revenir à votre question, les autorités nous ont fait appel pour sursoir à notre marche sous prétexte qu’aujourd’hui, il y a la célébration de la journée internationale de l’enseignant et le lancement de la réhabilitation de la route Sérédou-N’Zérékoré. Comme ils le disent souvent, ‘’N’Zérékoré est une ville de tension’’, on nous a demandés de sursoir à la marche. Pour des questions de paix, nous avons accepté en proposant le meeting que nous venons de tenir. »

Parlant de la faible mobilisation des militants, notre interlocuteur pointe du doigt « les manœuvres » des responsables de la mouvance.

« Il y a eu de l’intoxication. Ils (les responsables du RPG Arc-en-ciel, NDLR) ont dit aux gens qu’ils allaient avoir des problèmes lors du meeting et nos militants ont eu peur de répondre. Sinon, on aurait vu du monde ici. Mais nous sommes en train de tirer les leçons et pour les prochaines fois, vous allez voir », dit-il.

Pour sa part, Edmond Gamys de la fédération de l’UFDG a demandé au gouvernement de faire la lumière sur la tuérie de Zogota. Selon lui, la région forestière est aujourd’hui victime de stigmatisation de la part du régime d’Alpha Condé. C’est pourquoi, dit-il, il faut se lever pour combattre ce régime.

Il faut rappeler que N’Zérékoré s’est toujours abstenue de répondre aux mots d’ordre de manifestation lancés par l’opposition. Pour les leaders de l’opposition Républicaine, tout est une question de temps.