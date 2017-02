Irritées par des multiples coupures enregistrées quotidiennement dans leur secteur, les femmes de N'Diolou Koulounabhé dans Pounthioun, un des quartiers de Labé, se sont mobilisées en masse ce lundi 06 février 2015 pour dénoncer cette situation, a constaté sur place Guinéenews.

Ces femmes ont manifesté leur mécontentement aux environs de midi à travers une marche pacifique qui les a conduites jusqu’au siège de l’agence locale de la Guinéenne d’électricité (EDG), sise au quartier Konkola. Dans la foulée, les femmes en colère scandaient des slogans dont entre autres, «on en a marre de payer des factures sans courant !’’, ‘’EDG, zéro !’’…

Devant une foule chauffée à blanc, la porte-parole des protestataires, Kadiatou Diallo s’est exprimée en ces termes : «on manifeste aujourd’hui contre le délestage électrique. Chez nous, à coté de Sala plus, le transformateur est en panne depuis trois mois. On n’a pas de courant alors qu’on nous envoie des factures régulièrement. On réclame soit le courant, soit une réduction du coût de la facturation, soit qu’ils nous coupent complètement.»

La direction régionale de l’EDG, pour convaincre les manifestantes, a invoqué un problème de surcharge pour justifier ce délestage: «… Votre transformateur dispose d’un coffret de protection qui veille sur l’installation. Le transformateur a une charge qu’il ne peut supporter. Changer les lampes ne corrige en rien ce problème. L’unique solution, c’est de chercher un deuxième transformateur qui va compléter celui qui est sur place.»