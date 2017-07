Manif à Kankan : Les jeunes du quartier Kankankoura dans la rue !

Un groupe de jeunes manifestant pacifiquement du quartier Kankankoura a rallié cette matinée du lundi 17 juillet 2017 la mairie de Kankan, pour réclamer la destitution de leur chef de quartier et du président du bureau de la jeunesse.

Les jeunes reprochent à El hadj Balla Konaté et Toumany Diallo respectivement, chef de quartier et président du bureau de la jeunesse de Kankankoura, le bradage présumé des domaines terriens dudit quartier à leurs seuls profits.

Selon Ibrahima Kourouma, un des porte-parole des jeunes manifestants, le chef de quartier aux affaires depuis 17 ans, aurait revendu tous les domaines appartenant au quartier. « A ce jour, le quartier Kankankoura n’a aucun domaine pour abriter des infrastructures socioéconomiques. Ils ont tous revendu », révèle-t-il. Et de renchérir : « Chaque lotissement de domaines dans le quartier, 3 parcelles sur 10 sont octroyées au quartier mais qu’El hadj Balla Konaté et son équipe se partagent soit en nature ou en espèce ».

Et devant le président de la délégation spéciale de la Commune, El hadj Bakary Kaba, les jeunes ont purement et simplement réclamé la révocation du chef de quartier incriminé et de son équipe. En réponse, El hadj Kaba a demandé aux jeunes de lui donner du temps, pour examiner ce dossier qui selon lui, connaitrait son épilogue au plus tard jeudi prochain.

C’est sur cette promesse que le groupe de jeunes manifestants avec des mégaphones, ont quitté la cour de la mairie de Kankan. Aucune violence n’a été enregistré tout au moins jusqu’au moment où nous publions cette dépêche.