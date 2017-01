Les deux (2) frères Kourouma ( sekou Kourma de la fonction publicque et Ibrhaima Kourouma de l'enseignement pré-universitaire) du gouvernement d’Alpha Condé, ont été à la base des échauffourées de ce jeudi 26 janvier à Kaloum, Conakry. Alors que des élèves très agités demandaient le départ du Dr. Ibrahima Kourouma de l’Enseignement Pré-Universitaire, au même moment, les fonctionnaires immatriculés non-pris en charge par l’Etat ont quant à eux, dénoncé le comportement du ministre Sékou Kourouma de la Fonction publique qui serait, selon eux, pris en otage par un staff de son département.

« Sékou Kourouma zéro », « Fonction publique il faut 10 millions », sont entre autres des slogans que scandaient les manifestants qui voulaient se rendre au département de la Fonction publique, de réforme de l’Etat et de la modernisation de l’administration.

« Le ministre Sékou Kourouma signe tous les jours les arrêtés d’engagement à ses propres besoins pour saboter uniquement notre dossier. Nous sommes au nombre de deux mille (2 000) personnes officiellement reconnues par l’Etat. Les ministres de l’Economie et des Finances et du Budget ainsi que le président de la République, ont ordonné que nous soyons immatriculés et de nous prendre en charge. Les mots me manquent pour qualifier le comportement du ministre Kourouma. Il a un staff qui l’a pris en otage à commencer par son chef de cabinet, Mohamed Traoré. Pire, sa deuxième épouse aussi Mariama Keita est dans la danse. C’est elle la "Simone Gbago" du département de la Fonction publique. Elle s’ingère dans tous les dossiers administratifs alors qu’elle n’est pas intellectuelle », dénonce Jean Pierre Koly Goépogui porte-parole des fonctionnaires immatriculés non pris en charge par l’Etat.

Poursuivant, Koly Goépogui est ferme et déterminé sur ses accusations. Il affirme avoir des preuves irréfutables de ses déclarations. « Tout ce que je dis, s’il n’est pas vérifié que je m’expose à une poursuite judiciaire. Je veux un débat contradictoire médiatique avec le ministre ou encore chez le chef de l’Etat Alpha Condé. Je promets de faire tomber son masque de mensonge », a-t-il lancé.

L’inspecteur de l’administration publique Eugène Yémalo Falikou, la directrice adjointe des carrières Mme Titi Kamano et Karamo Oumar Diallo sont des personnes qui ont agenouillé l’administration publique guinéenne. C’est pourquoi, fustige-t-il, elles ont fait des affichages dans les différentes communes qui n’ont aucun caractère juridique.

« Nous avons tous nos numéros matricules depuis 2015. Que Sékou Kourouma nous dise comment son fils adoptif du nom d’Ahmed Sidibé est devenu fonctionnaire de l’Etat. Aujourd’hui, il est le gestionnaire des ressources humaines au ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger. Qu’il nous précise comme il sait parler des faux dossiers », affirme Koly.

Voir lien vidéo : Les graves révélations contre le ministre Kourouma de la Fonction Publique