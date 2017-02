Ce samedi 25 février, c’est dans la commune de Manéah, au quartier Sanoyah précisément que s’est tenue exceptionnellement l’assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Une délocalisation a été motivée par le lancement du prix Cellou Dalein Diallo pour l’excellence. Cette compétition qui met aux prises les fédérations du parti, vise à promouvoir l’excellence. C’est pourquoi des compétiteurs vont s’affronter en débats, en poésie, en théâtre, en danse, entre autres.

Samedi, ce sont les fédérations de Manéah et de Dubreka qui se sont affrontées. Les deux ont débattu sur la thématique : « Faut-il privilégier les accords politiques et ignorer la Constitution ? » Le premier camp a répondu par l’affirmative alors que l’autre a défendu le respect de la Constitution.

C’est avec un grand intérêt que le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo a suivi ce débat entre les jeunes, le sujet étant d’actualité.

« J’étais particulièrement impressionné par la qualité des débats sur une question d’actualité : est-ce qu’il faut privilégier l’accord politique ou la Constitution ? » a-t-il affirmé, avant de donner son point de vue sur la question.

L’origine des accords

« En fait il y a un dialogue politique lorsqu’il y a une crise. C’est comment revenir à la normalité qu’en général que se tient un dialogue politique. La crise peut être caractérisée par une crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés ; ça peut toucher exclusivement la classe politique ; ça peut toucher l’intégrité territoriale ; ça peut toucher des comportements qui ne sont pas conformes aux lois de la République et à la loi fondamentale. »

Cas de la Côte d’Ivoire

« Vous avez récemment suivi l’évolution de la situation en Côte d’Ivoire. A un moment, les forces nouvelles ont occupé la moitié du pays parce qu’il y avait de la frustration, de la violation des lois, le non respect du calendrier électoral. La justice étant inféodée, les gens ont pris les armes. Il y avait une crise. Si vous prenez les forces nouvelles, quand le pays a été divisé, ils sont allés en Marcoussis, à Accra, à Ouaga, à Pretoria pour dialoguer. Puisqu’ils ont pris des armes contre l’intégrité territoriale, ils devaient passer par la loi. Mais ils sont passés par les accords. »

Cas du Burkina Faso

« Il arrive aussi que dans certains pays, lorsqu’il n’y a pas de recours puisque la justice est inféodée comme ce fut le cas au Burkina Faso, la population a pris la rue. Il y a des manifestations qui ont conduit au départ du président, mais c’est parce qu’il n’y avait plus aucun recours. Après le dialogue est intervenu pour voir comment organiser la transition et revenir à la normalité.»

Cas de la Colombie

« Vous avez suivi en Colombie très récemment, les Forces armées de la Colombie (FARC) avaient pris des armes contre leur pays parce qu’il n’y avait plus aucun recours. Les institutions ont été inféodées et il n’y avait aucun moins, sinon le premier recours c’est la justice. Si elle est indépendante, libre, elle prend des décisions qui s’appliquent et on revient à la normalité. Mais lorsqu’il n’y a plus de recours, les institutions sont inféodées, alors c’est la rue, la lutte armée ou l’insurrection. »

Le cas guinéen

« Qu’est-ce qui s’est passé en Guinée ? Je vais d’abord tout de suite dire que la Constitution n’a pas été violée par l’accord politique. Ça c’est très important. Parce qu’on a tendance à dire que l’accord politique viole la Constitution. Ce n’est absolument pas vrai. La Constitution n’a pas traité de la gestion des districts et quartiers. Elle a dit qu’il y a deux types de collectivités. C’est la commune et la région et que ces deux collectivités doivent être dirigées par des bureaux élus. Alors le code électoral qui a été élaboré après la Constitution par le CNT (Conseil national de transition, ndlr) a stipulé que les quartiers et les districts sont des sections des collectivités.

« Ce code électoral a prévu que pour la gestion de ces sections il y aurait eu des élections au niveau chaque district et de chaque quartier par un scrutin uninominal à un tour pour le bureau du chef de quartier. Cette disposition du code électoral n’a pas été appliquée. Le gouvernement a estimé que ça demandera trop d’argent et qu’il ne voulait pas procéder à l’organisation des élections au niveau des quartiers et districts si bien que depuis 2011 il n’y a pas d’élections et le gouvernement continue de nommer les chefs de quartiers et districts.

« L’opposition a réclamé l’organisation des élections pour les bureaux des quartiers et districts conformément au code électoral. Le gouvernement a refusé alors que depuis 2010 le mandat des élus locaux est échu. On a revendiqué lors du dialogue de 2013 et inscrit que le gouvernement va faire organiser les élections locales avant le 31 mars 2014. Ça n’a pas été fait. Au dialogue de juillet 2014, sous la présidence du ministre de la justice, la même revendication a été réitérée. La CENI s’est engagée à le faire, mais ça n’a pas été fait. Au dialogue du 20 août 2015, la même revendication a été faite. Et dernièrement, le 12 octobre, on a dit qu’on va faire les élections en février.

« Ils ont proposé qu’on compose les bureaux des quartiers et des districts à la lumière des résultats de l’élection communale dans le quartier et dans le district. Si dans le quartier le RPG Arc-en-ciel a 40%, il va désigner 40% des conseillers. Si l’UFDG a 30%, elle va désigner ses 30%. Et le parti arrivé en tête propose le chef du quartier qui va être nommé par un acte du maire. La position initiale de la mouvance c’était de nommer les chefs de quartiers et districts par l’Administration. Donc ça a été un compromis, mais qui ne viole nullement la Constitution. Puisque cette Constitution n’a pas traité de l’organisation et de la gestion des quartiers et des districts. Elle a dit qu’une loi organique précisera les modalités d’organisation et de fonctionnement des communes.

« Et dès lors que les quartiers et districts sont des entités des communes, le consensus qui s’est dégagé lors du dialogue a admis que les quartiers et les districts sont des sections des communes. Mais puisque la Constitution n’a pas traité de cette affaire, le consensus aurait pu être l’application du code électoral, la nomination par l’Administration ou la désignation par le maire. Mais ça ne viole pas la Constitution, car elle n’a pas défini le mode de désignation des bureaux des quartiers et districts. Il faut que les gens le comprennent.

« C’est le code électoral et le code des collectivités qui vont définir en quelque sorte les modalités de désignation des bureaux des quartiers et des districts. C’est ce qui a été fait. Donc ni la constitution, ni le code électoral n’ont été violés. On a demandé de changer certaines dispositions du code électoral.

« Maintenant, il y a des gens qui sont à court d’arguments pour attaquer l’accord parce que ça ne les arrange pas. Dans ce débat là il n’était question de choisir la Constitution ou l’accord. Dans ce cas, les deux étaient conformes.

« Mais vous pouvez avoir des situations où l’accord n’est pas conforme à la Constitution. C’est ce qui est arrivé en RDC. La Constitution limite le mandat du président. Le mandat est passé, et le dialogue décide de donner un an de plus pour qu’on puisse sortir de la crise et arriver à la normalité, parce qu’il a été impossible d’organiser une élection à l’intérieur du mandat. Donc un consensus a été trouvé. »