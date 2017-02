Pour Mandjou Diallo, le Coach du Syli junior, un match est perdu, mais pas la compétition. En conférence de presse d'après match, après la défaite de son équipe contre celle du pays organisateur, en match d'ouverture de la CAN U20, l'entraineur guinéen s'est montré plus tôt optimiste. "On a perdu le premier match, mais rien n'est encore perdu pour la suite de la compétition ", a dit Diallo qui espère une victoire contre l'Egypte, mercredi prochain.

Mandjou Diallo reconnaît que gagner contre l'Egypte passera forcément par un contenu de jeu différent de celui qui a été proposé aujourd'hui contre la Zambie. Déjà, il annonce qu'il y aura deux ou trois changements dans l'équipe qui a joué le match d'ouverture.

Daouda Camara "Tiago" fait-il partie des joueurs à changer ? " Il est encore très tôt de vous le dire ", a-t-il répondu. En fait, Daouda Camara, titulaire cet-après midi, a été l'un des maillons faibles de l'équipe. Pourtant, Mandjou avait lui-même reconnu, à 48 heures du match, que le seul problème reste Daouda Camara. Celui-ci venait juste de rejoindre le reste de l'équipe, et avait raté le stage d'Afrique du Sud en raison des matchs de son club en ligue des champions. " On a un problème de replacement avec lui ", avait indiqué l'entraineur. " On comptait sur Daouda, mais il n'a pas pu prendre le dessus sur son adversaire ", a encore reconnu Mandjou. Il a déclaré que les circonstances du match l'ont poussé à faire jouer Daouda durant tout le match.

Après la rencontre, certains des joueurs de Mandjou ont dit avoir été impressionnés par le public du Heroes National Stadium qui a complètement noyé la dizaine de supporters guinéens.

Tokpanan Doré, envoyé spécial