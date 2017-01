Dans le but de faciliter aux parents d’élèves l’acquisition des tenues scolaires pour les enfants, le département en charge de l’enseignement pré-universitaire a livré à la direction préfectorale de l’éducation (DPE) une quantité de 685 rouleaux de tenues scolaires (tissus carreaux pour le primaire, kaki pour le collège et blanc pour le lycée) qui doit être vendue à un tarif abordable.

Courant avril 2016, la disparition de 39 rouleaux de tenue a été constatée dans le magasin de stock d’une valeur de plus 600 millions de francs guinéens.

Bakary Kaba, le directeur préfectoral de l’éducation à l’époque qui était le seul détenteur des clefs du magasin inquiété à porté plainte contre le gardien Mamadou Camara ; ce dernier prendra la poudre d’escampette. Après 7 mois de cavale, le suspect fut arrêté le 23 décembre dernier dans un bar.

A la barre, ce mardi 10 janvier, devant le juge du tribunal de première instance de Mamou, le suspect Mamadou Camara qui se dit être un étudiant à l’Institut supérieur de technologie de Télico mais d’où son nom ne figure pas reconnait avoir volé 6 rouleaux et non 39 comme indiqué dans la plainte.

« Lorsque le département a envoyé la quantité de tenues pour Mamou, je l’ai stocké au départ à ma résidence, mais la quantité ne faisait qu’augmenter et le magasin étant restreint ; j’ai décidé de transférer le stock vers le local de la DPE en rénovation. J’ai demandé à l’entrepreneur les clefs du magasin des lieux. Ainsi, j’ai demandé l’assistance des élèves sous les regards de leurs professeurs pour transférer les rouleaux vers le nouveau magasin. Mais depuis, je n’ai pu ouvrir cette porte, je me suis même fait assister par le gardien, impossible d’ouvrir la porte. Le 26 avril, j’ai décidé de défoncer la porte, mais le menuisier qui devrait casser la porte a indiqué que la serrure a été remplacée. A l’intérieur, nous avons constaté le vide au fond du stock. Le voleur ne tirait pas les rouleaux de l’avant, mais il tirait ceux qui sont à l’arrière pour tromper la vigilance », explique Bakary Kaba.

Sur la valeur, il précise : « Un rouleau de tissu est égal à 150 yards. 1 yard en kaki est vendu à 15000 GNF soit 225 000 GNF le rouleau. Et 1 yard en tissu carreaux est vendu à 7000 GNF soit 1.050.000 GNF le rouleau. L’équivalent des 39 rouleaux avoisine les 600 millions de francs ».

Dans ses réquisitions, Daouda Dioumandé le substitut du procureur a requis 5 ans d’emprisonnement ferme, au paiement de 3 millions de francs d’amende et au remboursement à la direction préfectorale de l’éducation de la valeur des 39 rouleaux volés. Le parquet a menacé par la suite de faire appel si le juge dans sa délibération ne suit pas leur réquisition de facto.

L’affaire a été renvoyée en délibéré pour le 17 janvier prochain.