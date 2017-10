Mamou: un suspect de l’assassinat du jeune conducteur de moto-taxi interpellé (Procureur)

Probablement un bon bout de piste dans les enquêtes sur l’assassinat d’Elhadj Mamoudou Barry, le jeune conducteur de mototaxi dans la Ville-Carrefour après l’annonce de l’arrestation d’un suspect.

Selon le Procureur de la République près le Tribunal de première Instance de Mamou, l’un des auteurs de l’assassinant de Elhadj Mamoudou Barry a été mis aux arrêts et serait déjà passé aux aveux. « Au lendemain de l’assassinat du jeune, notre Parquet a fait ouvrir une enquête qui a permis au commissariat de police d’interpeller Amadou Oury Bah dans la nuit de mercredi à jeudi 19 octobre aux environs de 20 heures au marché Avaria. Ce dernier était sur le point de soustraire le téléphone d’une jeune fille, à son interpellation, il était armé d’une machette. Soumis à la chaleur et à la pertinence des questions des enquêteurs, le jeune homme a reconnu in extenso les faits et a décrit avec dextérité les circonstances de cette scène macabre. Il a déclaré appartenir à un groupe de bandits basé à Bambeto dans la capitale et qui opère à travers tout le pays. Il a cité les personnes avec lesquelles il a agi que nos services sont en train de rechercher activement », a-t-il annoncé.

Ce suspect sera inculpé, a-t-on appris, pour des ‘’faits de vol à main armée, assassinat et association de malfaiteurs’’.

Elhadj Mamoudou Barry était étudiant de l’université Barack Obama. Il profitait des vacances à Mamou pour pratiquer le taxi-moto. Dans lors d’un de ses déplacements qu’il a été froidement assassiné la nuit du lundi à mardi 17 octobre aux environs de 1 heure du matin au quartier Madina-Scierie. Après l’avoir tué, ses assassins ont emporté sa moto.