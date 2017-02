Dans la nuit du dimanche à lundi 20 février, aux environs de 20 heures, un jeune âgé de 20 ans a violé une jeune fille de 10 ans dans le quartier Petel, dans la commune urbaine de Mamou. La population, indignée, a failli lyncher l’auteur.

Sur le contexte de ce viol, le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou explique : «j’ai été joint au téléphone par le Commandant de la gendarmerie mobile N°12 pour me dire qu’un viol sur mineur est survenu au quartier Petel 1. Aussitôt sur mon instruction, l’escadron s’est rendu et a trouvé que la maison était entourée par la foule et à l’intérieur il y avait le jeune suspect et la jeune fille. L’escadron a dispersé la foule qui tenait à lyncher le jeune. Les agents ont extirpé le jeune garçon avant de le conduire à l’escadron. Au cours de l’audition, on s’est rendu compte que se sont deux filles qui sont victimes. La première fille est âgée de 9 ans et la seconde fille de 10ans. Alors toutes les deux ont été entendues et elles ont expliqué les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés. Le jeune suspect a reconnu les faits qui lui sont reprochés.»

Le jeune Mamadou Barry dont il est question, est élève de son état maître coranique dans le quartier Petel 1. Selon des témoignages, les deux victimes sont des élèves de ce jeune maître et n’auraient pas été violées au même moment.

Actuellement, l’auteur croupi à la maison centrale de Mamou en attente de son jugement.