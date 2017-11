Mamou: le Premier ministre donne le coup d’envoi des jeux régionaux du Fouta

C’est parti pour la seconde édition des jeux régionaux. La région de la Moyenne Guinée a l’honneur d’abrité pendant une semaine ces festivités sportives. C’est le Premier ministre Mamady Youla qui a lancé officiellement ces jeux à Mamou ce samedi 4 novembre, a-t-on constaté sur place.

Placé sous le thème : ‘’le sport au service de la citoyenneté’’, l’événement a mobilisé les deux gouverneurs du Fouta, les préfets des villes en compétition, les sous-préfets et ainsi que des maires des différentes communes de Mamou.

Sur l’esplanade de la place de l’indépendance, après la prestation des artistes, Tiranké Sidimé et Kandet Kanté, un carnaval des athlètes des différentes préfectures en compétition, s’est tenu pendant une dizaine de minutes.

Quelques anciens artistes qui ont brillé de par leurs œuvres dans le passé ont bénéficié du paiement des droits d’auteur de la part du bureau guinéen des droits d’auteur (BGDA).

Le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, a pour sa part, dégagé les attentes de ces jeux : «l’objectif de ces jeux régionaux est non seulement de favoriser la vulgarisation de la pratique sportive à la base en vue de détecter et de promouvoir des talents mais aussi la mobilisation des jeunes des préfectures en compétition au tour du renforcement de l’unité nationale, de la cohésion sociale et de l’amour de la patrie.»

Au cours de cette semaine, les athlètes des préfectures de Mali, de Télimélé, Labé, Koubia, Dalaba, Pita, Tougué et Mamou vont compétir en série filles et garçons dans les disciplines suivantes : football, basketball, volleyball, athlétisme, cyclisme, karaté, lutte traditionnelle.

Le Premier ministre avait à ses côtés, les ministres des Sports, de la Jeunesse, de l’Enseignement Pré-Universitaire, de l’Industrie.

Après cette rencontre, le Chef de gouvernement, Mamady Youla et sa suite ont procédé à l’inauguration du marché du quartier Loppè.