Dans une annonce radiophonique, la mairie de Mamou a augmenté les montants des taux forfaitaires mensuels de recouvrement des recettes des kiosques et magasins et la gare routière de la conserverie relevant de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG).

Rencontré Mamadou Sidibé, administrateur du marché, en parle. «D’habitude, si la mairie veut augmenter, on nous fait appelle pour discuter. Mais cette fois-ci, la décision a été unilatérale. Je n’ajouterai aucun franc sur les 1,5 million que j’ai l’habitude de payer. Les gens pensent qu’on ramasse des millions ici. J’ai des employés des agents que je laisse sur le terrain pour collecter 5 000 GNF par mois chaque magasin et chaque kiosque. En plus je dépense pour les reçus », affirme-t-il.

Quant à Elhadj Abdoulaye Tolo, le responsable de la collecte des droits de marché, il indique que depuis sous Sékou Touré, je suis à celui qu’on a confié de réclamer les droits de marché. La dernière fois, on nous a appelé à la mairie, ils nous ont fait part de cette augmentation. Avec moi, on a arrêté la somme de trois millions par mois. Mais je suis étonné d’apprendre par la suite que je dois payer quatre millions. Je suis prêt à payer les 3 millions pour la cause commune. Je demande aussi qu’on me restitue les tables dans le marché à la place des quelles des kiosques ont été érigés », indique t-il.

