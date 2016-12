Toutes les saisies de chanvre indien opérées tout le long de l’année 2016, ont été incinérées ce samedi 31 décembre après les réquisitions du Procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou.

Les vingt sacs de chanvre indien, représentants 1350 kilogrammes, ont été incinérés au dépotoir de Dounkiwal, situé à 6kg du centre-ville en présence des autorités administratives, judiciaires et sécuritaires de Mamou.

Sidiki Camara, le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou a mis l’occasion à profit pour faire un point sur l’ampleur de la consommation de la drogue à Mamou. «Il ne fait l’ombre d’aucun doute que la drogue constitue de nos jours un fléau voire le socle incontestable de la grande criminalité. Cette substance nuisible a fini aujourd’hui de ruiner nos enfants. Pour s’en convaincre, il suffit de se promener un tout petit peu dans nos milieux scolaires lors des recréations, les lieux isolés, les bars, dans nos sous-préfectures. Bref, partout où les jeunes gens peuvent se réunir pour se divertir pour comprendre l’ampleur de sa consommation», a-t-il tiré la sonnette d’alarme.

Poursuivant, le Procureur revient sur les dispositions prévues contre les contrevenants : « je lance un appel solennel à toutes les autorités sans exception de se donner la main afin d’éradiquer ce mal. La loi N°2016/059/AN en date du 26 octobre 2016 portant nouveau code pénal qui a été votée par l’Assemblée nationale et promulguée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, a consacré 24 articles à la détention, la consommation, la facilitation et le trafic de drogue. La peine va de deux ans d’emprisonnement à vingt ans de réclusion criminelle à temps et une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies sans oublier les peines complémentaires qui ne sont autres que la perte des droits civiques, civils et politiques ainsi que l’interdiction de séjour.»

C’est pour dire désormais, avec l’application de ce nouvel arsenal juridique, quiconque sera pris avec de la drogue écopera une lourde peine.

Selon des informations recueillies sur place, cette quantité de chanvre indien incinérée provient de la Sierra Leone. Certains propriétaires ont été attrapés dans les zones de Soya et Ourékaba. Ils ont été condamnés à des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison ferme et au paiement de 2 à 5 millions d’amendes. Voir vidéo:https://www.youtube.com/watch?v=uDOVYjG7wMg&feature=youtu.be