Alors qu’un pick-up chargé d’explosif avait pu passer comme une ambulance entre les mailles serrées de toutes les forces d’interposition dans le nord malien pour faire un carnage dans un camp militaire de Gao sans que les dispositions particulières n’aient été prises à la satisfaction des populations. Le gouvernement a décidé d’envoyer d’urgence des hommes de troupe en Gambie pour intimider Yahya Jammeh.

Si les pairs de la CEDEAO voient cela comme une solidarité agissante, les Maliens atterrés et angoissés gobent mal ce déploiement pour la frime e l’esbroufe. Les accords de paix n’arrivent pas à être appliqués, Kidal est presque un no man’s land dominé par une mosaïque de rebelles, de djihadistes de tous poils, où aucune institution gouvernementale n’ose même s’aventurer, à plus forte raison s’installer. On se rappelle que le Premier ministre Moussa Mara, en s’y rendant en 2015, avait provoqué une attaque violente des locaux administratifs qui seront désertés et paralysés depuis. Kidal est une zone occupée, il faut dire les choses comme elles sont.

C’est dans ce climat méphitique et délétère que le sommet Afrique-France s’est tenu. François Hollande a dit, sans ciller, que le Mali a retrouvé son intégrité territoriale. Le comble est que les chefs d’Etat n’ont rien trouvé à redire, s’ils n’ont applaudi à tout rompre, à commencer par IBK.

Les Maliens-Touaregs pro-gouvernementaux du nord ont été pris en cisaille entre les indépendantistes et djihadistes et les Maliens du sud.Pour les rebelles du nord, ce sont des renégats de l’ASAWAD, pour la grande majorité des Maliens, ce sont des apostats. L’ostracisme est de part et d’autre. Ceux qui se sont réfugiés en Mauritanie, au Burkina et ailleurs, n’arrivent plus à revenir dans leur pays. Si d’un côté ou de l’autre ils basculent, un jour, ils peuvent être redoutables pour le second.

Dans une telle situation, ils voient mal ce besoin de solidarité superflue d’aller balayer en Gambie où le Sénégal, le Nigéria seulement suffisaient largement. Pour eux, ils sont abandonnés à leur sort, sans subvention et sans aide de l’Etat.

La fracture sociale au Mali est triplement douloureuse. Beaucoup se sont demandé sur la raison, sur l’urgence de l’envoi d’un contingent malien pour déloger un seul homme. Alpha Condé aime à asséner aux populations guinéennes : « quand on vous lave le dos, lave-toi le ventre ». Mais ce qui est incompréhensible, c’est cette solidarité qui fait abandonner sa case en feu pour aller éteindre le feu chez l’autre.

Si «le Mali a retrouvé son intégrité territoriale » et que le président malien accepte cette appréciation ou cette évaluation de François Hollande, on a envie de conclure que la partition en nord et sud du Mali est acceptée implicitement, que Kidal n’est plus du Mali indivisible. En deux et non associables, il ne reste qu’à l’acter.

Si tel n’est pas le cas, comment faire pour la réinsertion des réfugiés, qui doivent être ramenés au bercail ? Leur présence un peu partout, facilite les infiltrations et ramifications djihadistes.

La sécurité guinéenne est avertie