Présente à Addis-Abeba depuis le 22 janvier pour préparer la 28ème conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de l’Union Africaine, la ministre des Affaires Etrangères a accordé une entrevue à une équipe multimédia venue de Conakry. Les enjeux de ce 28ème sommet, ses singularités par rapport aux précédents, ses grands axes de discussions, les attentes de la Guinée qui défend deux candidatures, l’une pour la présidence de l’UA et l’autre pour le poste de Commissaire chargé de l’énergie et des infrastructures, les positions de la Guinée face aux autres candidatures ou encore le retour du Maroc à l’UA, voici quelques-unes des articulations ayant fondé cette interview avec la patronne de la diplomatie guinéenne. Lisez plutôt !

Guinéenews : du 25 au 27 janvier, les ministres des Affaires Etrangères des pays membres de l’UA étaient en conclave ici, à Addis-Abeba. De quoi était-il question ?

Hadja Makalé Camara : Je suis à Addis-Ababa pour assister au conseil exécutif en prélude à la 28 session de la conférence des chefs d’Etat. Le conseil exécutif, c’est la conférence des ministres des Affaires Etrangères qui prépare le sommet des chefs d’Etat. Donc, à chaque janvier de l’année en cours, cette session se tient à Addis-Abeba et nous sommes à la 28ème session.

Guinéenews : quelle est, selon vous, la différence de cette session par rapport à la précédente ?

Hadja Makalé Camara: Tout à fait. Parce que cette 28ème session revêt beaucoup d’enjeux. Le premier, pour nous, est lié au fait que le président Alpha Condé ait été choisi par ses pairs de l’Afrique de la CEDEAO pour présider l’Union Africaine parce que c’est le tour de cette région. Cela constitue un grand enjeu pour la Guinée. Aussi, il faut souligner que cette session, en elle-même, est différente des autres parce qu’elle va permettre le renouvellement du bureau exécutif de la Commission. Je veux parler de l’élection du président ou de la présidente de la Commission de l’Union Africaine qui va succéder à Mme. Dlamini Zuma qui est partante. Egalement à la faveur de cette 28ème session, les pays membres de l’UA vont procéder au renouvellement des 8 commissions techniques qui composent le bureau exécutif de la Commission de l’institution. Il s’agit donc d’une session de grands défis pour toute l’Afrique. Il faut rappeler en plus, le retour annoncé du Royaume du Maroc dans la grande maison et qui a demandé aux pays africains, d’accepter ce retour. Cette question sera aussi soumise à la conférence des chefs d’Etat. C’est au vu de ces enjeux que cette 28ème session est cruciale.

Guinéenews : on constate cette fois une présence massive d’ambassadeurs guinéens actuellement à Addis-Ababa. Qu’est-ce qui explique cette présence exceptionnelle de ces ambassadeurs en Ethiopie ?

Hadja Makalé Camara : Comme vous le remarquez, tous nos Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités au niveau des juridictions multilatérales sont présents ici. A commencer par Addis-Abeba même qui abrite le siège de l’Union Africaine. Il faut reconnaître que notre Ambassadrice à Addis, Mme Sidibé, Fatoumata Kaba qui est la cheville ouvrière de toute cette organisation en ce moment. C’est elle qui reçoit tout le monde. Il y a aussi notre Représentant permanent à New York tout comme l’Ambassadeur de Guinée à Abudja, au Nigeria qui abrite le siège de la CEDEAO, l’institution qui a choisi le président Alpha Condé pour être le prochain président de l’UA, une organisation panafricaine dont la Guinée est d’ailleurs un éminent membre. Il y a également à Addis, notre Ambassadeur qui est à Genève et celui de Guinée à L’UA. Tous ceux-ci se sont joints à l’équipe pour que toute question internationale qui intéresse l’Union Africaine soit tout de suite répondue par l’Ambassadeur concerné. Voilà ce qui justifie la présence de cet aréopage d’ambassadeurs, ici à Addis-Abeba. Ils sont là pour renforcer l’équipe du ministre des Affaires Etrangères. Parce que ce dossier est capital pour le département des Affaires Etrangères qui souhaite avoir des réponses précises et efficaces aux questions devant être posées à monsieur le président de la République pour qu’il puisse assumer avec efficacité et efficience cette haute charge que l’Afrique s’apprête à lui confier.

Guinéenews: à part cette explication purement protocolaire que vous venez d’invoquer, est-ce qu’on savoir s’ils ont d’autres missions spécifiques, inscrites à leur agenda ici, à Addis-Ababa ?

Hadja Makalé Camara : les activités qui sont prévues s’inscrivent principalement dans le cadre de la conduite de la présidence de l’Union Africaine. Parce qu’il y a des questions qui sont posées et qui sont d’une dimension africaine. Il y a déjà la réunion de nos Représentants permanents ici, à Addis. Donc, le comité permanent des Représentants qui siège à l’Union Africaine qu’on appelle COREP, est animé par tous les Représentants dont notre Ambassadeur. Celui-ci étudie les questions essentielles qui sont décidées au cours des précédents sommets. Lesquelles questions sont remontées au niveau du Conseil Exécutif des ministres pour être examinées, approfondies et soumises à la décision des chefs d’Etat. Donc, ces questions sur lesquelles les chefs d’Etat vont se prononcer, font l’objet d’examens approfondis de notre équipe que nous avons ici pour que chaque question ait une réponse lorsque le président de la République veut intervenir au niveau de la Conférence des chefs d’Etat. Ce qui veut dire que ces ambassadeurs ne sont pas à Addis-Abeba que pour assumer simplement une mission protocolaire. Ils y sont présents pour un travail acharné, méticuleux… Depuis qu’ils sont là, nous sommes à pied d’œuvre notamment sur les différentes interventions, les discours, sur les éléments de langage…

Le président de la République est très sollicité de la part des institutions internationales, régionales, de ses pairs sur des questions spécifiques dont entre autres, sa présidence de l’initiative africaine sur les énergies renouvelables. Il a donc besoin de notre part des réponses précises pour qu’il puisse à don tour, faire face aux demandes qui lui seront adressées. C’est pourquoi, nous travaillons acharnement et continuellement. Quand une question pointue est la table, il faut trouver la réponse pour que le président de la République puisse l’avoir tout de suite et tout prêt. Et ce sont ces Ambassadeurs qui connaissent ces questions au niveau des instances internationales. Car, ce sont eux qui les débattent dans les réunions des Nations Unie, de la CEDEAO, de l’UA …

Guinéenews : cette année, le sommet des chefs d’Etat a pour thème : ‘’Exploitation du dividende démographique en investissant dans la jeunesse’’. Est-ce que cette thématique a fait l’objet de réflexion avant d’arriver ici et est-ce que la Guinée a des communications dans ce sens ?

Hadja Makalé Camara : évidemment, c’est cette problématique qui va être lancée, constitue le thème central de cette année. Il consistera à investir dans le dividende démographique pour que notre jeunesse puisse trouver du travail, puisse se trouver à sa place, pour qu’elle cesse de courir tous les risques liés à l’immigration vers l’Europe en traversant le Sahara et la Méditerranée. Ce thème sera lancé cette année et ne sera approfondi que l’année prochaine. Bien entendu, dans le discours d’acceptation du président Alpha Condé, il va sérieusement en parler. Effectivement, un travail a été fait dans ce sens pour lui permettre de rebondir sur ce thème et en tant que président, pour dire ce qu’il entend en faire, quelles propositions il a à faire à l’UA et éventuellement exhorter ses pairs à appliquer les décisions qui sortiront de l’approfondissement qu’on aura fait de ce thème. En plus, il y a une autre thématique portant sur le mariage précoce, les violences faites aux jeunes filles. Parce que le dividende démographique de la jeunesse, il y a aussi des jeunes filles. Donc, toutes ces questions seront abordées dans l’adresse qu’il va faire à l’Afrique pour dire qu’est-ce qu’il entend faire de sa présidence de l’UA. Cela est un secret de polichinelle, le président Alpha Condé est un panafricaniste consommé. Depuis la FEANF, toutes les questions qu’il aborde, sont des questions africaines. C’est justement à cause de cette implication personnelle mais volontaire qu’on lui a confié la coordination de l’initiative africaine sur les énergies renouvelables. Parce qu’il se bat au nom de toute l’Afrique. Et cette question ne va pas aussi nous échapper. Dans ce cadre, il va expliquer à ses pairs toutes les démarches qu’il a effectuées pour mobiliser des fonds afin que, concrètement, des projets sérieux soient financés en faveur de l’Afrique pour son électrification. Parce que sans électricité, nous n’allons jamais réaliser notre industrialisation et la transformation sur place de nos matières premières que nous exportons depuis nos indépendances. Bref, l’initiative africaine sur les énergies renouvelables, la jeunesse, les infrastructures, les jeunes filles, l’égalité de traitement entre l’homme et la femme… sont là des sujets importants qui sont soulevés au Conseil Exécutif et qui sont soumis à l’examen de la conférence des chefs d’Etat pour qu’ils se prononcent et prennent des décisions qui restent applicables, imputables à tous les Etats et ces mesures ont besoin d’être suivies.

Guinéenews : d’après nos informations, la Guinée a son candidat pour briguer, lors du renouvellement des instances des commissions techniques de l’UA, le poste de commissaire chargé de l’énergie et des infrastructures. Est-ce que vous confirmez cette information si oui, qu’elle est la chance de la Guinée ?

Hadja Makalé Camara : effectivement, nous avons une candidature de taille, celle de l’ancienne Secrétaire d’Etat de l’Energie, Mme Bah Kadiatou Baldé qui a été présélectionnée au niveau de la CEDEAO où d’autres candidatures n’ont pas pu passer les mailles. Je rappelle que l’Afrique agit au niveau de ses régions. Donc, Kadiatou est l’une des candidates de la CEDEAO. Son CV est bien fourni et elle a préparé un document sur sa vision qui est aussi bien impeccable. Ce qui veut dire que nous avons nos chances et nous somme en train de nous battre pour que la Guinée ait ce poste qui nous importe par rapport à la présidence du Professeur Alpha Condé sur les énergies renouvelables. Ce qui pourrait permettre au président de la République d’avoir une expertise qui l’aidera à suivre convenablement les programmes qu’il a déjà commencés et qui sont en train d’être mis en œuvre.

Quant à nos chances, souffrez qu’on ne dévoile pas ici ce que nous allons mettre en place pour obtenir ce poste de commissaire chargé de l’énergie et des infrastructures. En tout cas, si c’est le mérite qui sera récompensé, nous sommes surs que notre candidate sera retenue.

Guinéenews : il y a beaucoup de candidats en lice pour le poste du président de la Commission de l’UA et dont certains sont déjà passés à Conakry pour convaincre la Guinée a voté pour eux. Est-ce qu’on peut savoir déjà si la Guinée a, oui ou non, promis son vote en faveur de l’un d’entre eux, autrement dit quel est le candidat que la Guinée va choisir ?

Hadja Makalé Camara : comme je l’ai tantôt dit, l’Afrique agit d’abord par région. La CEDEAO a son candidat. Donc, le ressortissant de la CEDEAO est, a priori, le candidat de tous les pays membres de cette organisation. Ce qui veut dire la Guinée soutient le candidat de la CEDEAO. C’est bien entendu, la vérité de La Palice.

Guinéenews : est-ce à dire que le candidat du Sénégal, Dr Adoulaye Batchili, est celui soutenu par la Guinée ?

Hadja Makalé Camara : absolument.

Guinéenews : généralement la désignation du candidat qui va défendre toute la région pour assumer les fonctions de président de l’UA, fait l’objet de dissensions entre ses dirigeants. Est-ce que cette année, la Guinée a été confrontée à cette situation ?

Hadja Makalé Camara: n’oublions pas qu’il s’agit des chefs d’Etat, des premiers Responsables de nos pays. C’est par consensus qu’ils désignent un candidat. Les chefs d’Etat ont délibéré et leur choix est tombé sur le professeur Alpha Condé. Sa désignation par ses pairs n’a souffert d’aucune dissension possible. Aujourd’hui, notre président est sage et est très écouté sur le continent. Cela m’amène à parler du dernier acte qu’il a posé par rapport à la crise gambienne. Le président Alpha Condé arrive à l’Union Africaine, auréolé de ce succès diplomatique enregistré dans la médiation qu’il a menée dans la crise post-électorale en Gambie. Il a réussi cette médiation avec ses pairs de la CEDEAO notamment les présidents de la Mauritanie, du Nigeria, la présidente en exercice de la CEDEAO, Ellen Johson Sirleaf et en collaboration avec les Nations Unies. Je dis tout simplement chapeau, à l’artiste. Parce que cet exemple doit être désormais dupliqué à l’échelle de toute l’Afrique pour qu’on puisse régler nos problèmes d’abord par nous-mêmes et sans effusion de sang, sans destructions massives. Tout cela démontre que le président Alpha Condé est un président qui a sa place et toute sa place en Afrique mais aussi à la présidence de l’Union Africaine.

Guinéenews : le président Alpha Condé est quasi assuré d’être élu président de l’UA lors de cette 28ème session, est-ce que votre département a planifié quelque chose de particulier en vue de célébrer cet événement majeur et historique pour la Guinée ?

Hadja Makalé Camara : tout à fait. Le président de la République va arriver, il anime lui-même des événements parallèles sur les énergies renouvelables. Il y a un autre événement auquel il prendra part dans le cadre de CEA. Mais l’organisation qu’on va faire pour le président, va se faire chez nous d’abord en Guinée. Parce que nous sommes en train de travailler, le programme est bouclé. Les chefs d’Etat vont commencer leur huis-clos autour de tous ces documents sur lesquels le COREP et le Conseil Exécutif ont tablés. A la fin de ce programme et une fois arrivé à Conakry, on va accueillir le président de la République comme il se doit.

Guinéenews : une certaine opinion pense que cette présidence de l’UA par la Guinée, aussi importante soit-elle pour le pays, pourrait tout de même coûter à celui-ci, beaucoup de dépenses qui pèseraient sur les finances publiques. Qu’en dites ?

Hadja Makalé Camara : je pense qu’il faut se comporter dans la normalité. La Guinée est un pays qui appartient au concert des nations. Elle est membre fondateur de l’OUA et le président Ahmed Sékou Touré était là lorsqu’on signait en 1963 son acte constitutif. Il était aussi activement présent quand on se battait pour trouver le siège de l’OUA. Il fut l’un de ceux-là à avoir défendu le maintien du siège de l’OUA à Addis-Abeba. Et depuis 1963, la Guinée n’a jamais eu la présidence de l’UA.

Donc, tous les Guinéens devront s’enorgueillir à ce que la Guinée préside l’UA. Pour être avec les autres et parmi les autres, il faut mettre la main à la poche. La Guinée n’est pas un pays à côté ou marginalisé… Est-ce qu’en réfléchissant de la sorte, ces gens-là ont aussi pensé à tout ce que cela va rapporter à notre pays en termes de visibilité surtout au sortir de l’épidémie à virus Ebola. La Guinée est un grand pays de par l’histoire surtout dans l’histoire des indépendances africaines. Notre pays a été le premier pays francophone à avoir accédé à sa souveraineté et depuis, il n’a de cesse que s’investir dans la décolonisation de l’Afrique. Qu’est-ce que la Guinée n’a pas fait pour l’Afrique du Sud, le Mozambique, l’Angola, le Congo, la Guinée-Bissau ou l’Algérie ?

Aujourd’hui, on est là pour présider aux destinées de l’Union Africaine, je pense que les Guinéens devraient plutôt applaudir ce mérite. En plus de la visibilité, cette présidence va amener combien de conférences en Guinée ? Ces réunions que nous allons organiser, qui va en bénéficier ? Ce sont nos hôteliers, la douane, ce sont des rentrées de fonds compensatoires à côté de ce que nous allons investir sur l’UA. D’ailleurs qu’est-ce que nous allons investir ? Ce sont les voyages du président pour aller répondre aux appels de ses pairs, de la communauté internationale. Parce qu’il va être sollicité aussi bien que son ministre des Affaires Etrangères pour répondre sur l’arène internationale sur des questions du continent mais aussi à l’international au niveau des Nations Unies. Dans les grands rendez-vous internationaux, l’Afrique a son mot à dire et son premier Représentant, sera le président de l’UA. Je crois que tous les Guinéens doivent pouvoir applaudir cet événement pour que le pays sorte enfin la tête de l’eau et que nous montrions les potentiels dont regorgent nos sols. Mais tous ces potentiels sont profondément méconnus.

Aujourd’hui, on nous confond à d’autres Guinées. Moi, ministre des Affaires Etrangères, je suis en train de protester quand on dit Guinée-Conakry, je réponds que non, il n’y a pas de Guinée-Conakry. Il y a tout seulement la République de Guinée et Conakry est sa capitale. Nouvelle-Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale… on parle de toutes ces Guinées et à peine on parle de notre Guinée. Diallo Telly a été le premier Secrétaire général de l’OUA et nous présidons enfin l’UA qu’après plus de 50 ans.

Guinéenews : quelle est la position officielle de la Guinée par rapport à la réintégration du Maroc à l’UA ?

Hadja Makalé Camara : le Maroc est un pays africain qui a demandé à l’Union Africaine sa réintégration sans condition. L’Union Africaine suivant le protocole, a écrit à tous ses pays membres pour recueillir leurs avis sur cette question. Et la Guinée a donné son avis en faveur de cette réintégration du Maroc.

Propos recueillis par Camara Moro Amara depuis Addis-Ababa (Ethiopie) pour Guinéenews