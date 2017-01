Pour le spectacle tant attendu par les Guinéens le samedi 28 janvier prochain, une conférence de presse a été organisée par la structure Tidiane World Music ce vendredi 27 janvier. La vedette du jour Maître Gims artiste du groupe Sexion d’Assaut, a assuré les Guinéens via la presse nationale et internationale de livrer le plus grand concert de l’histoire de la Guinée, a constaté sur place Guinéenews©.

Après avoir foulé le sol guinéen dans la nuit 26 janvier avec son jeune frère Dadju et quelques invités Français, Gandhi Djuna de son vrai nom et Maître Gims pour ses fans, a bénéficié d’un accueil chaleureux de la part de ses fans guinéens. Il l’a fait savoir dans son intervention. " Je suis très content d’être là. Hier (jeundi 25 janvier, ndlr), on a été accueilli à l’aéroport et c’était vraiment touchant ", témoigne-t-il.

Ensuite, l’auteur de l’album “Subliminal” (2013) s’est exprimé sur le concert du samedi 28 janvier. " C’est une date que j’attendais beaucoup, j’aime bien marquer l’histoire et laisser une trace. Ce concert va être un concert de la paix et de la non violence, c’est le message que je vais véhiculer et j’espère que je serai connecté avec le public demain ", a-t-il annoncé.

Pour clore son intervention, la voix leader du groupe Sexion d’Assaut a promis aux Guinéens. " Je compte réaliser le meilleur concert de l’histoire de la Guinée ", a-t-il promis.

L’organisateur Tidiane Soumah de la structure Tidiane World Music, a de son côté assuré que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour que le spectacle réponde aux attentes des Guinéens.

À noter que tous les artistes programmés pour la première partie du concert ont répondu présents.

Cliquez sur le lien vidéo suivant pour les détails : " Je compte réaliser le meilleur concert de l’histoire de la Guinée "

A sa deuxième visite en Guinée, Maître Gims membre du groupe Sexion d'Assaut, en compagnie des artistes guinéens programmés et de ses invités, a donné rendez-vous au public guinéen au stade de Nongo le 28 janvier 2017. A son actif, il a les albums "Subliminal" sorti en 2013, "Mon coeur avait raison" en 2015 et son dernier "La Ceinture noire" est pour 2017.