Depuis une vingtaine de jours, les gardes communaux de Mamou ont abandonné le service. Un problème d’uniforme serait au cœur de se débrayage à la mairie de la Ville-carrefour, a-t-on appris sur place.

Sur cette crise, le président de la délégation spéciale, Mamadou Alpha Barry, dit ‘’Barry Maths’’ explique : «tout est parti lorsque le Haut commandement de la gendarmerie a demandé aux autorités de la mairie de Mamou de trouver aux gardes communaux une autre tenue différente de celle utilisée par les services de sécurité. Ainsi, nous avons trouvé une nouvelle tenue pour nos agents communaux mais ils ont été hostiles à la couleur de la tenue la qualifiant de ‘’ tenue des tueurs de chiens’’. Ils ont exigé des uniformes semblables aux forces de sécurité à défaut ils abandonnent le service. Le 20 décembre dernier, ils ont boudé le service ».

Le commandant des gardes communaux Michaïlou Barry a confirmé les explications de Barry Maths avant de les nuancer. «A la mairie où se trouve notre bureau, le président et les autres conseillers nous ont demandés d’ôter les tenues qu’on a achetées avec les militaires. Ils ont trouvé des tissus légers et transparents de couleur rose. On ne peut pas porter cette tenue ici à Mamou où on a nos enfants, nos parents, nos belles familles. Les gens vont nous coller l’étiquette de tueurs de chiens. Nous avons trouvé un autre tissu que nous avons proposé à la mairie, mais ils ont refusé cette proposition. C’est simplement c’est par plaisir que nous exerçons ce métier de garde communal. Nous sommes au nombre de 17 personnes et nous sommes payés à 100 000GNF par mois. C’est avec cette prime mensuelle qu’on achète nos tenues avec les militaires. Ils nous vendent aussi une paire de chaussures à 100 0000GNF. On ne gagne rien dans ce métier, ce n’est que du volontariat. Nous n’avons pas d’armes même un couteau. Tout ce qu’on a, ce ne sont que des ficelles pour attacher les délinquants », s’est-il lamenté.

Beaucoup de personnes estiment que les gardes communaux n’apportent pas grand-chose à la sécurisation de Mamou. Ils sont tous âgés et ne constituent que des charges pour le budget de la mairie, affirment-il.