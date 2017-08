Maintien d’ordre public: 231 policiers formés à la gestion des manifestations violentes

Deux cent trente-un policiers viennent d’être outillés pour le maintien de l’ordre public, de la gestion démocratique des foules hostiles en cas de manifestation et du contrôle d’éventuel débordement d’une foule dans le respect des Droits de l’Homme.

La cérémonie de remise des diplômes, placée sous la présidence du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Me. Abdoul Kabèlè Camara, s’est déroulée dans l’enceinte de la CMIS d’Enta, commune de Matoto, a-t-on constaté ce vendredi 18 août.

Dans son allocution, le Coordinateur national de la police de proximité, Mohamed Cissé, a rappelé que cette formation des fonctionnaires de la police au métier des services généraux vient en complément d’une série de formations qui a été déjà accomplie par l’opérateur Civipol Conseil. Il s’agit entre autres, cite-t-il, de la formation en management opérationnel en faveur des chefs de service des commissariats centraux, de la formation en Office de Protection Genre et Enfance et Mœurs (OPROGEM) avec la participation des ONG de la place spécialisées dans ce domaine et de la formation en sécurité routière.

Poursuivant, M. Cissé a annoncé que 60 autres policiers seront formés en informatique à partir du 21 août prochain. «Il est projeté une autre formation en identité judiciaire dans les mois qui suivent», enchaîne-t-il.

Prenant la parole, Jean-Louis Burles, chef d’opérations de Civipol Conseil, a fait savoir que la formation s’est déroulée sur huit semaines réparties en trois sessions. Elle a regroupé, a-t-il expliqué, 171 policiers venus des commissariats centraux et 36 officiers et agents de la Compagnie Mobile d’Intervention et de la Sécurité (CMIS) d’Enta. «Il est souhaitable d’avoir une approche commune pour une police dissuasive à l’égard des délinquants mais aussi au service du public et à l’écoute de la population. D’ailleurs, l’objectif de cette formation est de permettre aux policiers des commissariats centraux de mieux appréhender les rudiments de la gestion des conflits et des foules hostiles en cas de manifestation», a-t-il indiqué.

S’exprimant au nom de ses collègues stagiaires des commissariats centraux de Matoto, Sonfonia, Dapompa et de la CMIS d’Enta, le Capitaine Fodé Abass Savané a rassuré la hiérarchie policière qu’ils redoubleront d’ardeur dans leurs difficiles et délicates missions, à savoir la protection des personnes et de leurs biens.

Pour sa part, l’un des formateurs, en l’occurrence le Colonel de police, Patrick Rock, il a été question d’inculquer aux stagiaires des gestes de base qui leur permettent d’agir face à un certain nombre de situations difficiles dans la vie du policier.

Présent à cette cérémonie, l’Ambassadeur et chef de délégation de l’Union Européenne en Guinée, M. Gerardus Gielen, a, quant à lui, affirmé dans son allocution que ces formations s’inscrivent dans le cadre du projet d’appui au renforcement des capacités de la police de proximité et à la dépollution pyrotechnique financé par son institution à hauteur de 3, 9 millions d’euros. Plus loin, il a déclaré qu’elles (formations) s’articulent autour de trois axes d’intervention : la réconciliation de la population avec la police ; la professionnalisation des commissariats pilotes et l’appui institutionnel…

S’adressant aux stagiaires, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Me. Abdoul Kabèlè Camara, a rappelé qu’il ne doute pas que les thèmes développés durant la formation leur permettront de répondre de manière efficace aux attentes des citoyens. «Je vous exhorte à capitaliser les acquis de cette formation au profit de la police nationale. Désormais, vous saurez anticiper les actions de prévention pendant les évènements de trouble à l’ordre public», a-t-il dit.

Toujours aux stagiaires, le ministre Kabèlè a souligné qu’il lui a été rapporté que ceux-ci ont fait preuve de discipline, d’assiduité et de ponctualité. «Parmi vous, certains sont analphabètes mais, cet état de fait ne s’est pas révélé comme un handicap, il a été plutôt un réel levier qui vous a permis de marquer votre présence en obtenant des résultats à la satisfaction des formateurs», a-t-il rappelé.

Pour terminer, Me. Abdoul Kabèlè Camara a insisté pour que l’alphabétisation se poursuive dans les rangs des policiers, avant de déplorer le fait qu’il y en ait parmi eux, ceux qui ont été recrutés sans avoir la chance obtenir de diplômes universitaires, de baccalauréat ou encore de Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC). Conséquence, a-t-il fait savoir, ces agents ne savent ni lire ni écrire et pourtant, ils sont fonctionnaires de police. «Allons-nous les laisser pour compte, je réponds non en disant que la formation sera toujours au centre de la Réforme des Services de Sécurité déclenchée par le chef de l’Etat, Alpha Condé», a-t-il conclu.

