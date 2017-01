Le deuxième tour de la campagne de vaccination contre le tétanos maternel néonatale et du nouveau-né qui s’est déroulé du 26 au 31 décembre 2016, n’a pas atteint le maximum de femmes en état de famille et de jeunes filles en âge de procréer, a-t-on constaté sur place.

Suite à ce constat peu reluisant enregistré lors de cette vaccination qui a été perturbée par les fêtes de fin d’année, le département de la Santé, soucieux d’atteindre le maximum de femmes, a décidé d’élargir ses activités aux jeunes filles ayant requis l’âge dans les établissements scolaires, les collèges et lycées, exclusivement.

“Afin d’atteindre plus de femmes en état de famille et de jeunes filles en âge de procréer, nous avons pensé que les établissements de la place regorgent d’un grand nombre de cibles potentielles. C’est-à-dire, les jeunes filles élèves dont l’âge varie entre 15 et 22 ans… On ne va pas les priver de cette opportunité. C’est pourquoi on tient vraiment à ce qu’elles soient épargnées de cette maladie. Puisqu’elles sont le plus souvent sujettes à des mariages précoces“, a expliqué le Directeur Préfectoral de la Santé (DPS), le Docteur Soumah Kalidou.

Poursuivant, il est revenu sur les objectifs de cette vaccination avant de lancer un appel. “Notre objectif, c’est de vacciner les 90 à 100% de jeunes filles, de 15 à 49 ans et les femmes enceintes de Fria contre le tétanos. On se réjouit de l’engouement très important surtout chez des jeunes filles dans les écoles. Ce qui a valu la prorogation de cette vaccination. Je profite pour lancer un appel aux jeunes filles de 15 à 49 ans qui ne se sont pas encore fait vacciner, à aller dans les centres de santé le faire. Car, ce vaccin anti tétanos est couplé à la diphtérie qui est une autre maladie mortelle qui affecte les enfants “, a-t-il expliqué.

Il faut par ailleurs rappeler que cette campagne de vaccination touche 6 préfectures à savoir, Fria, Dubréka, Forécariah, Siguiri, Dabola et Faranah.