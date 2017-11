Lutte contre le terrorisme : le renfort financier américain pour le G-5 est-il suffisant?

A quelque chose malheur est bon, dit le proverbe. Au moment où le G-5 a assez de peine à se mettre en place à cause du manque de moyen et que Donald Picsou ne voulait pas entendre parler d’un financement de ce G-5, un deus ex machina s’est produit de façon impromptue.

Quatre soldats de l’Uncle Sam se sont fait avoir dans un guet-apens dans un coupe-gorge au Niger, à la surprise générale. On ne savait pas qu’ils opéraient en coulisses mais le pot aux roses a été découvert par l’annonce de quatre morts. C’étai sérieux. On dit d’ailleurs que les échappés avaient même oublié un des leurs dans la débandade, ce qui veut dire que la bataille en était bien une vraie, on dit encore que des échanges de tirs avaient duré plus d’une heure avant qu’ils ne demandent du renfort.. Une telle description appuyée et amplifiée devant Donald Trump a fait son effet pour lui faire changer le fusil d’épaule vis-à-vis de cette guerre qui ne concernait que la France en propre. On a vu le manque d’intérêt de la Grande Bretagne et autres, qui oublient que si ça arrive à l’un ça peut arriver à tous.

Maintenant que les Américains ont été directement touchés, comme avant leur entrée en guerre pendant la seconde guerre mondiale à Pearl Harbor, on ne sait pas comment les terroristes vont faire pour éviter le scénario de Mosul et de Raka mais on peut douter que la victoire au Sahel n’est pas acquise automatiquement, il faudrait des ajustements et réglages en pagaille, ça prendra énormément du temps. Si les Américains mettent 60 millions de dollars sur la table, ils ne savent pas comment repartir ce pactole, si c’est en matériels de guerres, ils auront peur de les voir dans les mains ennemies, puisque les djihadistes n’attaquent pas sans emporter les matériels laissés par les autres ; si c’est en espèce, comment se fera la répartition entre 5 Etats, et ils ne veulent pas passer par le canal de l’ONU parce qu’ils ne veulent pas se soumettre au régime de la MINUSMA sous un autre commandement, actuellement. Cela est un fait.. Quand les Américains ne commandent pas une opération, ils n’aiment pas être sous un autre commandement. On le dit peu mais lors de la deuxième guerre mondiale, les officiers anglais, français et autres en savent un bout. S’ils se voient attribuer et confier le commandement des troupes, ils s’engageraient intégralement, et c’est là qu’il y a l’os qui permet aux djihadistes de respirer encore un temps, puisque les Français ne vont pas leur faire plaisir en leur cédant tous les commandements. Question d’orgueil.

Si on cherche à résumer tout cela en deux mots pour dire que si les américains ne sont pas associés au commandement, ils ne s’engageraient pas intégralement et s’ils prenaient le commandement, ne connaissant pas bien le terrain, cela ne dérangerait pas beaucoup les terroristes. Même s’ils ne sont pas totalement des bleus du désert, il leur faudrait beaucoup de temps pour connaitre le terrain comme les Tchadiens, comme les Français et beaucoup moins que les terroristes, cela est une autre évidence. Les 60 millions de dollars sont une bouffée d’oxygène, certes, mais quelle est leur destination ? Donner de l’argent de façon unilatérale et non contrôlée serait de l’argent jeté par les fenêtres. Une nouvelle coalition sous commandement américain, peut-être…

Que d’écueils en vue pour empêcher la sortie du G-5 de l’ornière.