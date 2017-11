Lutte contre le grand banditisme et le terrorisme: la police tient sa nouvelle brigade

Lors d’une conférence de presse à Conakry ce mercredi 15 novembre, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait savoir que des moyens sont en train d’être déployés pour endiguer le phénomène d’insécurité devenu récurrent dans le pays.

Me Abdoul Kabèlè Camara a présenté à la presse la nouvelle unité chargée de lutter contre le grand banditisme et le terrorisme, la brigade de recherche et d’intervention (BRI).

Le ministre de la Sécurité a d’abord passé en revue les différentes interpellations faites par les services de sécurité dont les dossiers ont été transmis à la justice par les officiers de police judiciaire. Le cas le plus récent c’est celui de l’arrestation de trente cinq présumés bandits de grand chemin, dont la plupart sont des récidivistes. L’un d’entre eux avait été condamné en 2000 à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce qui veut dire qu’il ne devait sortir de la prison que lorsqu’il est mort.

« Parmi les individus arrêtés par la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI), il y a le nommé Alhassane Keita, qui avait été condamné à la perpétuité en 2000 par la Cour d’assises de Conakry. Ce qui nous interpelle. Ainsi, depuis cinq mois, 35 bandits, le plus souvent des récidivistes, ont été mis hors d’état de nuire par la BRI appuyée par les autres services, notamment la BRB, brigade de répression du banditisme. Ils ont été mis à la disposition des procéduriers de la Direction nationale de la police judiciaire », a expliqué Me Abdoul Kabèlè Camara avant de préciser que cela a été facilité par la contribution des services d’identification d’auteurs d’infraction grâce à l’utilisation des fichiers mis à leur disposition.

Poursuivant son intervention, le ministre de la Sécurité dit avoir fait le constat selon lequel la délinquance ne fait qu’évoluer en Guinée : « Maintenant, je dois dire qu’avec les différents responsables des services répressifs un constat a été fait. La délinquance évolue, s’adapte constamment à la répression qui lui fait face. »

D’où l’obligation pour les services de sécurité à s’adapter aux moyens et techniques utilisés par les bandits.

« Il est nécessaire que l’ensemble des services de police s’adaptent au fur et à mesure à leurs adversaires que sont les bandits qui n’hésitent à employer des grands moyens pour échapper à la justice. C’est un combat de tous les jours que nous devons mener. C’est pourquoi j’invite sans cesse les services de police à faire preuve d’imagination pour contrer les agissements des malfaiteurs qui élaborent souvent des stratagèmes afin d’échapper aux recherches entreprises », a-t-il soutenu.

En outre, Me Kabèlè a précisé que la BRI contient en son sein une unité de lutte contre le terrorisme : « la BRI n’est pas chargée seulement de lutter contre le grand banditisme. Elle contient une unité d’élites qui fait également face au terrorisme et qui est en train d’être entrainée avec l’assistance des partenaires techniques et financiers. »