L’assemblée générale de l’Union des Forces Républicaines (UFR) tenue au siège national du parti à Conakry samedi 04 février 2017, a porté sur : la désignation du président Alpha Condé à la présidence en exercice de l’Union Africaine et les préparatifs des élections communales et communautaires dont la date n’est toujours pas connue.

Elle a été présidée par les députés Ibrahima Bangoura, vice-président du parti, Dr Deen Touré, conseiller spécial de Sidya Touré, Aissata Daffé, présidente des femmes et bien d’autres cadres.

Dès l’entame, les responsables de l’UFR ont tour à tour expliqué que la désignation du chef de l’Etat guinéen à la tête de l’UA n’est nullement une affaire de parti politique, mais un honneur fait à la Guinée et à tout le peuple de Guinée. Ils ont salué la désignation du président Alpha Condé par ses pairs africains pour présider aux destinées de l’institution africaine à l’issue du dernier sommet d’Addis Abeba.

« La désignation du président Alpha Condé à la présidence en exercice de l’Union Africaine, pour l’UFR, n’est pas un non-événement. C’est plutôt un événement qui dépasse le simple fait d’un parti politique. Il englobe l’ensemble du pays parce que c’est un acte citoyen. Il faut le comprendre ainsi. Depuis l’OUA jusqu’à l’Union Africaine, nous n’avons pas présidé cette institution. Alors que la Guinée a été l’un des pays fondateurs de l’OUA. Et notre compatriote Diallo Telly en a été le premier Secrétaire général. Mais depuis 1963 jusqu’ici, nous n’avons pas pu présider l’institution. Il y a eu beaucoup d’occasion. D’abord, c’est le président Sékou Touré qui devait présider l’OUA. Malheureusement, il a construit les infrastructures, le Palais des Nations à Conakry et la cité l’OUA. Et malheureusement le sommet de Conakry n’a pas eu lieu. Ensuite, le président Lansana Conté devait présider l’OUA, il n’a pas réussi lui aussi non plus. C’est le président Alpha Condé à qui il échoit cette opportunité. Il faudrait que tous les Guinéens se sentent concernés par cet événement. Ce n’est pas un parti politique qui est à l’origine, c’est l’ensemble du peuple de Guinée. Donc à ce titre, il faut saluer l’événement », a déclaré le député Ibrahima Bangoura.

Parlant des élections communales, les responsables de l’UFR ont invité les différentes structures du parti à se mobiliser et à se tenir prêtes à affronter ces échéances électorales à n’importe quel moment où elles seront fixées.

A cet effet, Ibrahima Bangoura a demandé aux responsables des différentes structures du pays de faire remonter les différentes listes pour ceux qui ont terminé la restructuration. « Les élections ne se gagnent pas au hasard. Quand on est préparé, on n’est jamais surpris par les élections. Et ceux qui se préparent mieux sont ceux qui gagnent. Alors, restés mobilisés et prêts à affronter ces élections au moment venu », a conclu Ibrahima Bangoura.