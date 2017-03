Dans une interview qu’il a bien voulu accorder à Guinéenews, le gouverneur de la Banque centrale de la république de Guinée (BCRG), Loucény Nabé, a évoqué des questions brûlantes de l’heure. La chute du franc guinéen par rapport aux devises étrangères, la relance de l’économie post-Ebola, la prépondérance d’Afriland Banks, la monnaie unique dans la Zone CEDEAO à l’horizon 2020 et la facturation en dévises.

La Guinée célèbre l’an 57 du franc guinéen. Comment se porte-t-il après la crise Ebola ?

« Le franc guinéen, aujourd’hui, se porte bien. Il se porte, en tout cas, beaucoup mieux qu’il y a quelques années en raison, bien sûr, des fondamentaux de l’économie qui s’améliorent et des instruments mis en place par la Banque centrale. Et il y a de fortes chances encore qu’il se porte de mieux en mieux. L’économie a été plombée par l’impact d’Ebola, c’est vrai. Il est vrai aussi que la relance post- Ebola démarre un peu plus lentement que prévu mais on est sur une bonne lancée. La preuve, c’est la première fois que la Guinée a pu conduire à terme un cycle complet de revue d’un programme avec le FMI. C’est la première fois après neuf tentatives. Et c’est à l’actif de la gouvernance du professeur Alpha Condé et de son gouvernement. Les fondamentaux de l’économie s’améliorent. La monnaie est à la fois le reflet de ce qui se passe en profondeur en économie et celui de la confiance des citoyens placée en elle ».

De la chute du franc par rapport aux devises étrangères.

« La chute du franc guinéen, c’est la caractéristique de toutes les monnaies indépendantes. Mais si vous voyez dans des pays similaires qui ont des zones monétaires indépendantes, vous verrez que notre monnaie n’est pas la dernière à se tirer d’affaire. Au Contraire, vous voyez comment il y a eu des dévaluations très fortes ailleurs dans le monde, vous trouverez que le Franc a beaucoup mieux résisté que d’autres monnaies ayant connu une véritable dégringolade. Nous, malgré l’évolution très forte du Dollar, nous avons quand même pu maintenir un taux de change relativement stable ».

A quand la matérialisation de la ZMAO ?

« Est-ce que cette question se pose en ces termes aujourd’hui. Je ne le crois pas. La ZMAO a été créée pour avoir une deuxième zone monétaire dans l’espace CEDEAO pour une convergence plus rapide avec l’UMOA. Aujourd’hui, les dirigeants de la CEDEAO ont décidé de faire l’économie de cette approche à deux vitesses. Au lieu d’aller vers une zone ZMAO qui va converger avec l’UMOA, il est question maintenant d’aller vers la monnaie unique CEDEAO à l’horizon 2020. Si l’application va dans le même sens de la décision prise par la CEDEAO, la conséquence logique, c’est la disparition de toutes les unités monétaires qui circulent dans la zone CEDEAO ».

De la collaboration avec les banques primaires.

« Je suis satisfait de la bonne tenue du système bancaire en terme de santé financière. Elles sont relativement saines, rentables. La bancarisation augmente, l’inclusion financière croit, les agences bancaires se multiplient. Sur ce point de vue, je suis satisfait. Mais cela dit, il y a beaucoup de choses, qui restent à faire. Comment les clients sont traités, comment les banques vont aller vers les zones les plus reculées, comment créer des nouveaux produits pour toucher plus de clients. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire mais de manière générale, pour ce qui est fait, on peut le juger comme globalement satisfaisant ».

Avez-vous une relation assez particulière avec Afrilands Banks, qui apparait comme une banque peu ordinaire ?

« La BCRG traite toutes les banques de la même manière. Elle est la banque des banques en ce sens qu’elle régule, elle supervise et, au besoin, elle prête à toutes les banques, sans exclusif. Il n’y a pas de préférence dans ce domaine. Est-ce Afriland accompagne le président de la république ? Ou la politique du président rencontre la pratique d’Afriland Bank ? Je pense que c’est un peu cela. Les MC2 et les microfinances ne sont pas une invention guinéenne. Maintenant, si la façon de faire de cette banque correspond à la réalisation des objectifs du président de la république, en terme de soutien aux femmes et aux jeunes, pourquoi ne pas marcher ensemble. Cela ne donne à Afriland aucune présomption de supériorité ou de préférence par rapport aux autres banques ».

Des faussaires.

« Le Franc guinéen est sécurisé, les billets sont fortement sécurisés aujourd’hui. Les éléments de sécurité qui sont sur toute la famille des billets sont des éléments révolutionnaires, conformes aux standards les plus modernes au plan international. Naturellement, cela peut ne peut pas dissuader les faussaires mais la vérité est que le niveau de sécurité est tel que, aujourd’hui, tout ce que les faussaires peuvent faire, ne sont que des grossières imitations que le premier venu peut déceler. Mais les services de sécurité sont là pour les traquer et les mettre hors d’état de nuire ».

Du retrait des billets de 5 000 francs guinéens.

« Nous avons voulu assainir la circulation de la monnaie fudiciaire. C’est l’une de nos missions. Sauf les billets de 10 000, tous les autres billets ont été redimensionnés. Les versions des billets de 5 000 étaient nombreuses avec des tailles différentes. Donc, il fallait joindre l’utile à l’agréable et redimensionner pour des questions esthétiques mais aussi pour des questions de coût.

Toutes les grandes opérations de négoce se font en devises en Guinée, et non en franc guinéen.

« Il y a une loi portant facturation en monnaie locale. Dans ce domaine, il y a des progrès à faire. Depuis quelques années, nous sommes à pied d’œuvre pour essayer de mettre le dispositif législatif et réglementaire en la matière. Tous ces nouveaux textes doivent être suivis par un certain nombre de fonctionnaires comme la police, des inspecteurs d’État, des inspecteurs des finances, des inspecteurs de la douane et les cadres de la BCRG. En ce qui nous concerne, nous sommes à pied d’œuvre depuis un an, pour essayer, au niveau des propriétaires des bâtiments, de comprendre qui facture en devise, qui paie en devise. Et prendre les sanctions qui s’imposent. Au moment où je vous parle, nous avons infligé de lourdes charges contre un certain nombre d’opérateurs économiques pour cette facturation en devises. Mais avec la collaboration des autres cadres ci-haut cités, nos chances de réussite sont grandes ».