L’ordre des pharmaciens: à peine élue présidente, Dr. Hawa Diakité fixe ses objectifs

A peine élue président du Bureau du Conseil national de l’ordre des pharmaciens de Guinée, Dr. Hawa Diakité a vivement remercié ses pairs pour le choix porté sur sa modeste personne. Durant sa mandature, Dr. Hawa promet d’impulser à la profession une dynamique allant dans l’intérêt des pharmaciens et des populations.

Lisez plutôt sa toute première déclaration publique après son élection:

«C’est avec une profonde émotion que je prends aujourd’hui la présidence de l’instance la plus prestigieuse du secteur pharmaceutique du pays, en l’occurrence le Conseil national de l’ordre des pharmaciens de Guinée. Je vous remercie d’avoir porté votre choix sur ma modeste personne. Cette élection n’aurait su devenir une réalité sans la détermination d’hommes et de femmes soucieux de notre profession. Je vais nommer le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr Abdourahamane Diallo.

En effet, cette élection s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’hommes et de femmes porteurs des idées novatrices, animés d’un profond sens d’éthique et respectueux du code de déontologie. Cette équipe que j’aurais l’honneur de diriger durant cette mandature va impulser à la profession une dynamique allant dans l’intérêt des pharmaciens et de nos populations. Pour cela, nous tendons la main à tous nos confrères et consœurs pour qu’ensemble, nous forgions un devenir prospère à notre métier. Nous nous engageons à servir la profession dans les règles de l’art afin que les pharmaciens guinéens retrouvent la place qui est la sienne».