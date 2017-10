Lola: quand des élèves sèment la terreur dans la ville après la blessure d’un des leurs

La ville de Lola, en région forestière a connu une journée mouvementée ce jeudi 19 octobre 2017, a constaté sur place Guinéenews à travers sa rédaction régionale.

En effet, les élèves du collège Oméyakoli 1 protestaient contre la bastonnade d’un des leurs hier mercredi pendant la récréation. Selon des informations recueillies sur place, tout est parti d’une discussion entre une jeune élève du nom de Luopou Gbanhara et son enseignant Mamady Sangaré.

Ce dernier aurait refusé de recevoir la fille en classe sous prétexte qu’elle est venue en retard. L’enseignant a mis dans la balance son abandon des cours contre la sortie de cette élève. Pendant que la jeune fille continuait de plaider le professeur, un autre élève de la classe du nom d’Ibrahima Camara aurait profité pour administrer des coups de pieds à la fille et le chef de classe Gona Blaise Soumoré qui tentera d’intervenir sera aussi bastonné et transporté à l’hôpital préfectoral.

«Moi, j’étais en train de dire à ma sœur de sortir et que j’allais lui passer mon cahier après pour recopier la leçon quand mes amis se sont jetés sur ma sœur (Luopou Gbanhara NDLR). Lorsque j’ai tenté d’intervenir, ils m’ont frappé aussi avec des bâtons », nous a expliqués Gona Blaise Soumoré, le chef de classe de la 7e A1 depuis son lit de malade à l’hôpital préfectoral.

Aux dires du jeune collégien, il a eu la vie sauve grâce aux lycéens qui étaient de passage. Le professeur, quant à lui, aurait plutôt demandé aux protagonistes de régler leur problème ailleurs.

Quelques heures plus tard, une folle rumeur sur la mort de Gona Blaise va circuler à travers la ville. Ce jeudi matin, ses amis ont donc décidé de le venger en semant la terreur dans la ville. Pour tenter de les rassurer que leur collègue se portait bien, les autorités ont accepté qu’ils se rendent à eux-mêmes à l’hôpital. Et comme si tout cela ne suffisait pas, ces jeunes élèves pour la plupart armés de bâtons, gourdins et machettes s’attaqueront à de paisibles citoyens et piller des boutiques et magasins. Aussi, des personnes qu’on soupçonnait d’être proches de l’autre camp, seront attaquées et blessées.

Ce n’est qu’à partir de 14 heures que les forces de maintien d’ordre ont été déployées sur le terrain pour disperser les manifestants. Sur le retard, le préfet Sâa Yola Tolno précise : «nous n’avons pas suffisamment d’agents. Et lorsque nous avons appelé à N’Zérékoré, on nous a dit qu’il n’y a personne, que tous les agents sont à Beyla.»

Pour soulager donc ses amis qui sont dans la rue et les rassurer qu’il est bien en vie, la victime, Gona Blaise Soumoré lancera un appel au calme. «Je dis aux amis que je ne suis pas mort, je suis bien en vie et je demande à tout le monde de rester tranquille », dit-il.

Pour l’heure, un calme précaire règne dans la ville et les responsables de l’école ont décidé de suspendre les cours jusqu’au retour à la normale.