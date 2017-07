L’OIM et ses partenaires organisent la première réunion du comité de pilotage national du « Projet de renforcement de la gouvernance des migrations et d’appui à la réintégration durable des migrants en Guinée »

CONAKRY, le 7 Juillet 2017,

Suite à la signature le 4 Avril 2017 dernier, d’un accord entre l’Union européenne et l’Organisation Internationale pour les Migrations pour la mise en œuvre d’un projet de « renforcement de la gouvernance des migrations et d’appui à la réintégration durable des migrants en Guinée » (Projet FFUE-OIM), l’OIM, à l’issue des trois (3) mois de phase de lancement du projet, a organisé une réunion des membres du comité de pilotage national du projet en question afin de faire la situation sur les activités mises en œuvre et la planification pour celles à venir. Ont notamment participé à cette première réunion, le Général Bouréma Condé, Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, représentant son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Madame Makalé Camara, Ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger, Monsieur Moustafa Naïté, Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Monsieur Gerardus Gielen, Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union européenne en Guinée, Monsieur Matthias Veltin, Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne en Guinée et Madame Fatou Diallo Ndiaye, Cheffe de Mission de l’OIM Guinée.

Le comité de pilotage national est l’organe consultatif chargé d’assurer l’orientation stratégique et technique du projet. Il a entre autres pour objectif d’évaluer l’avancement du projet ; d’échanger et de faire des recommandations sur des sujets stratégiques et techniques jugés importants pour la mise en œuvre du projet, d’examiner les rôles et responsabilités des principales parties prenantes (acteurs étatiques, société civile, autres partenaires de mise en œuvre) ou faciliter la coordination technique et opérationnelle des activités prévues dans le cadre du projet. Composé de toutes les parties prenantes au projet, ce comité se réunit sur une base semestrielle et est co-présidé par le Gouvernement de la République de Guinée et la délégation de l’Union européenne en République de Guinée. L’OIM assurant la modération et le secrétariat exécutif.

Cette première réunion du CoPil a donc permis de faire le point sur les activités de la phase de démarrage du projet FFUE-OIM et d’examiner le plan de travail du semestre à venir (Juillet/Décembre) – la prochaine réunion étant prévue pour Décembre 2017.

Note : C’est dans le cadre de l’initiative conjointe entre l’UE et l’OIM pour la protection et la réintégration des migrants retournés que le projet de : « Renforcement de la gouvernance des migrations et de support à la réintégration durable des migrants en République de Guinée » ou en abrégé FFUE-OIM est mis en œuvre en Guinée.

Exécuté par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), il est doté d’un budget de €5,4 millions (54 milliards GNF) sur une durée de 3 ans. Il couvrira 6 régions administratives du pays, à savoir : Conakry, Boké, Mamou, Labé, Kankan et N’zérékoré et vise les objectifs suivants :