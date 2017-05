L’observatoire guinéen de la sécurité routière face à la presse

Ce lundi 8 mai 2017 marque le lancement de la quatrième semaine mondiale de la sécurité routière des Nations Unies. Avec pour thème ‘’Sauvez des vies, ralentissez’’, en Guinée cette semaine se tient aux lendemains d’un accident de circulation ayant fait une vingtaine de morts sur la route de Dubréka sis à 50 km de la capitale Conakry.

Pour participer à cette manifestation qui consiste à sensibiliser, lutter et réduire les accidents sur la route, l’Observatoire guinéen de la sécurité routière et de la mobilité urbaine (OBSERMU) a tenu une conférence de presse en marge de l’inauguration de son nouveau siège, à Coléah dans la commune de Matam, où il a fait état du bilan des accidents enregistrés tout au long de l’année écoulée.

Selon le président de l’OBSERMU, Mamoudou Keïta, il y aurait eu « 327 morts soit 61 pour cent d’hommes dont 94 pour cent sont imputables aux facteurs humains ».

Revenant sur l’accident tragique survenu à Dubréka, il dira que : « c’est à juste titre que le thème de l’année coïncide avec l’accident fâcheux causé entre autre par la vitesse et le dépassement dangereux de véhicules ». Il a également fustigé le manque de rigueur dans le contrôle policier parce que dit-il « c’est inadmissible qu’un minibus devant transporter 18 personnes prennent à bord une cinquantaine de passagers et qu’aucun policier n’ait pu arrêter ce véhicule depuis Forécariah où ils ont quitté ».

Des responsables policiers présents à la conférence de presse ont aussi invité tout un chacun à s’investir pour une meilleure sécurité routière et surtout à l’Etat, de prendre des mesures adéquates pour réduire de 50 pour cent le bilan des accidents de la circulation à l’horizon 2020 conformément aux Objectifs du développement durable (ODD) et afin d’éviter des lendemains sombres aux populations guinéennes.

Pour joindre l’utile à l’agréable, l’OBSERMU s’est rendu au siège des Nations Unies où le président en compagnie d’autres membres ont fait lecture d’un plaidoyer demandant au gouvernement d’engager sans délai, une lutte implacable contre l’insécurité routière en Guinée et sollicitant auprès des partenaires au développement, notamment les Nations Unies plus d’attention et de soutien aux initiatives et actions de sécurité routière portées par les ONG. Et pour finir, ils ont invité l’ensemble des usagers de la route à davantage de comportement civique au cours de cette semaine qui s’étendra jusqu’au 14 et même au-delà, à travers une diminution de la vitesse afin de partager harmonieusement l’espace public qu’est la route et sauver des vies.

La journée de lancement de la semaine a pris fin par la sensibilisation des usagers de la route sur l’utilisation du sens giratoire du rond point de Moussoudougou sis à Coléah.