Livre: Hawa Kaporo fait le bonheur des enfants de Coyah et Dubréka avec sa BD ‘’Les Aventures de Sékou’’

“Les aventures du Sékou” est une bande dessinée destinée aux enfants dont l’auteure est Hawa Kaporo Soumah, une écrivaine guinéenne, résidente aux États-Unis. Dans la journée du vendredi 20 octobre, des écoles primaires des préfectures de Coyah et de Dubréka ont reçu un don de cet ouvrage qui va sans doute procurer d’immense bonheur aux tout-petits, a constaté sur place Guinéenews.

Coyah-centre, Ben Sékou, Manéah-centre et Friguiyadi-Plateau, sont les quatre écoles primaires dont les vingt premiers ont été les bénéficiaires de cette donation. Le geste vise à donner aux enfants de 3 à 8 ans, l’amour de la lecture et d’en faire chez eux une culture.

Pour Hawa Kaporo qui est une habituée des livres pour enfants, il fallait cette fois-ci lier les mots aux images avec des couleurs afin d’apporter plus de goût à la lecture. C’est pourquoi dans cette première édition des aventures de Sékou qui a pour titre “Sékou va à l’école”, elle a choisi de rassurer les enfants sur les bienfaits de l’école.

”Le livre raconte la première journée d’un jeune garçon de six ans et le titre est évocateur car, nous estimons que la première journée est un stress non seulement pour les enfants que pour les parents”, a-t-elle expliqué.

“Autant que l’homme a besoin de nourrir son corps, autant il en a besoin pour nourrir son intelligence et la nourriture de l’esprit est la lecture. Il faut savoir aussi que le grenier de la lecture est le livre et donc, offrir des livres à des enfants, c’est de contribuer qualitativement au devenir garanti et radieux de la Guinée”, a ainsi déclaré Maria Gbilimou, la Directrice communale de l’éducation de Coyah à la suite de ce geste patriotique et humanitaire posé par Hawa Kaporo.

Quant à Fatoumata Kèmoko Diop, Directrice préfectorale de l’éducation de Coyah, l’éducation est le socle de tout développement et que les enfants constituent le point départ tout. “Initiés les enfants à la lecture en bas âge, c’est contribuer au développement de son pays”, affirmera-t-elle.

C’est le même son de cloche avec les autorités éducatives de Dubréka qui ont exprimé leur bonheur de lire du sourire et de la joie sur le visage des enfants bénéficiaires de ces livres. Dans cette localité, Hawa Kaporo Soumah et son équipe conduite par Marie Jeanne Kéïta ont jugé important d’offrir des livres aux bibliothèques des écoles et d’un centre qui accueille et réintègre des enfants qui n’ont pas eu la chance d’être scolarisés.

A rappeler que l’auteure Hawa Kaporo Soumah est à son deuxième geste humanitaire dans la préfecture de Coyah. Elle y avait déjà offerts des recueils d’histoires pour enfants dans le cadre du lancement de l’événement Conakry, capitale mondiale du livre.