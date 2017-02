Sékou Maouloud Koïta est juriste guinéen et titulaire d’un doctorat en droit privé et sciences criminelles de l’Université de Reims (France), il éclaire un pan du droit positif de son pays – un droit peu diffusé, le rendant ainsi méconnu. Il se plonge dans le droit civil pour exposer particulièrement la responsabilité des père et mère dans une thèse parue en décembre 2016 aux Éditions L'Harmattan. En Guinée, le livre sera présenté en mars prochain à l'université de Sonfonia où l'auteur est également Vice-doyen chargé des études et Directeur des Masters de la faculté de Droit et sciences politiques.

«La responsabilité des père et mère en droit guinéen. Etude prospective à la lumière du droit français », c'est le titre évocateur de l'ouvrage. Un intitulé qui peut aussi laisser comprendre qu'il s'agit d'un droit comparé français/guinéen. Pourtant, derrière ce titre, se trouve une double comparaison. « Sur la question de la responsabilité des père et mère, nous comparons d'abord le droit traditionnel guinéen au droit guinéen moderne ensuite, nous analysons le droit guinéen moderne à la lumière du droit français », indique un résumé de la thèse.

Le livre est divisé en deux parties. Une première qui développe l’originalité des supports de la responsabilité parentale en droit guinéen et une seconde qui, elle, se consacre à l’originalité du fondement de la responsabilité parentale en droit guinéen. Deux parties préludées par une longue introduction qui met en exergue la différence sur les notions de famille et de responsabilité entre le droit guinéen et le droit français.

«Dans la première partie, nous comparons le concept de responsabilité parentale en droit traditionnel guinéen avec la règle de la responsabilité des père et mère prévue par le Code civil guinéen. Nous ne manquons pas de souligner la résistance de la pratique sociale au droit moderne guinéen. Puis nous caractérisons l'originalité du droit guinéen par rapport au droit français en ce qui concerne les personnes visées pour la responsabilité du fait de l'enfant mineur », explique l'auteur du livre, qui est aussi avocat et Vice-doyen chargé des études à l'université de Sonfonia. Et poursuivant, Dr Koïta souligne : ‘’dans la seconde partie, nous analysons les fondements de la responsabilité parentale en droit guinéen en comparaison avec le droit positif français qui retient une responsabilité de plein droit des père et mère. Nous démontrons que cette solution ne serait pas adaptée aux réalités socioculturelles guinéennes…»