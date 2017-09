Littérature : Zeinab Koumanthio Diallo ressuscite sa défunte homonyme dans un livre

Koumanthio Wali Sané, trois trônes pour une princesse. C’est le titre du dernier ouvrage de l’écrivaine Hadja Zeinab Koumanthio Diallo, par ailleurs responsable du Musée du Fouta, à Labé qui l’a présenté ce vendredi 22 septembre 2017 à Conakry.

C’est un livre qui est dédié à la princesse Koumanthio, mère du dernier roi de Labé, Alpha Yaya Diallo. Elle-même, fille du roi Dianké Wali de la Guinée Bissau. En tentant de justifier le choix de ce titre, l’auteure rappelle que Koumanthio Wali Sané a été capturée suite aux différentes guerres qui ont été menées contre le royaume de son père, Dianké Wali Sané. Elle a été mise comme prisonnière, avant d’être envoyée à Labé où elle a été admise dans la cour royale. En fin de compte, on lui a fait épouser le fils du roi d’alors. Et elle a donné naissance au dernier roi De Labé, Alpha Yaya Diallo.

« Et je pense que c’est une femme qui a un caractère extrêmement fort, parce que le fait déjà d’être déracinée, elle a quitté les siens, son N’Gabou natal, elle a quitté les gens qui parlent sa langue pour se retrouver dans une autre zone où elle était étrangère et où parfois même elle était traitée de captive alors qu’en réalité elle ne l’était pas. C’est une femme qui a tenu bon et qui s’est finalement révélée détentrice d’un caractère noble. Elle était très généreuse et savait se battre comme un homme », enseigne la directrice du Musée du Fouta.

Le livre de 200 pages est à retrouver dans les rayons de la maison d’éditions L’Harmattan-Guinée, sise au quartier Almamya dans la commune de Kaloum, à Conakry.