Littérature : l’écrivain Alioune N’Fantouré est à Conakry

Dans le cadre du forum des médias et du dialogue interculturel, l’écrivain guinéen Alioune N’Fantouré a déposé ses valises dans la capitale guinéenne le mardi 7 novembre dernier, a constaté sur place Guineenews©.

« Etre invité en Guinée, c’est un plaisir », telle a été l’expression du sentiment de l’auteur guinéen.

Poursuivant, Alioune a indiqué n’avoir jamais respiré sans penser à la Guinée. Tout de même, il a regretté d’observer à distance la fragilité du tissu social guinéen. « Depuis 1954, j’ai été envoyé en France et quand je vois une division entre les Guinéens, cela me fait souffrir. Donc ne pas venir chez moi, ce n’est pas un oubli de ma terre natale mais ce qui se passe entre mes frères me fait souffrir et j’ai peur de ça », a-t-il déclaré.

Pour clore sa première communication, Alioune N’fantouré a tenu à préciser l’importance de l’histoire de la Guinée ainsi que son rôle pour la liberté de certains pays africains. « L’histoire de la Guinée est très importante pour l’Afrique, il ne faudrait pas que le Guinéen minimise cela. La Guinée doit faire attention, un pionnier est un exemple », affirme-t-il.

A rappeler que le forum des médias et du dialogue interculturel est placé sous le label Conakry, capitale mondiale du livre.