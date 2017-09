L’initiative présidentielle ‘’Café arabica’’ est-elle menacée au Fouta : voici les précisions de son Coordinateur (Interview)

En visite de travail dans la sous-préfecture de Timbi Madina, préfecture de Pita, dans la région administrative de Mamou, Guinéenews s’est intéressé à l’activité café arabica qui est une initiative présidentielle pour la Moyenne Guinée. 45 jours après la mise à terre sur les sites de Bareng (Timbi Madina) et Tolo (Mamou) de la tonne de semence en provenance du Rwanda, les résultats sont visiblement satisfaisants. Par contre, un retard enregistré dans le financement du suivi fait défaut et menace sérieusement l’évolution de cette initiative présidentielle. Si rien n’est fait dans dix jours, ça sera une catastrophe, à en croire le coordinateur du projet Mamadou Minthé Camara qui a accordé une interview à Guinéenews.

Guinéenews : Nous sommes dans un domaine de combien d’hectares et quel genre de semence vous avez reçu à ce jour ?

Mamadou Minthé Camara : La superficie que vous visitez est de 7 800 mètres carrés. Sur ces 7 800 mètres carrés, évoluent actuellement trois variétés d’arabica. C’est la BM 139, le Jackson 2 et le Rab C15 en provenance du Rwanda.

Guinéenews : Quelle est la différence entre cette variété et les autres variétés de café arabica ?

Mamadou Minthé Camara : Vous savez, anciennement, nous avions quelques variétés de café arabica au Foutah. Ça c’est depuis les années 1912. Mais la différence par rapport à ces variétés, c’est des variétés à cycle court. Ça c’est un. Deuxièmement, elles ont un potentiel de rendement plus élevé. C’est ce qui les différencie des premières variétés qui étaient là avant leur arrivée.

Guinéenews : Quelle quantité de semence avez-vous reçue ?

Mamadou Minthé Camara : Nous avons reçu une tonne de semence, soit 700 kilos de BM139, 250 kilos de Jacson 2 et 50 kilos de Rab C15. Une quantité que nous avons repartie entre le centre de production de Bareng et celui de l’ENAE de Tolo. On a envoyé 150 kilos à Tolo et 850 kilos ont été semés à Bareng.

Guinéenews : Techniquement, comment se portent ces semences ici à Bareng ?

Mamadou Minthé Camara : Excellemment bien. Quand on a reçu les semences, on avait plus le temps de les tester, de tester leur pouvoir germinatif. On avait ces inquiétudes parce qu’on nous avait dit que dès qu’on reçoit les semences, une semaine après, il faut les mettre à terre. Et là, nous avons semé 250 g par mètre carré et voilà aujourd’hui, vous êtes témoin de ce qui se lève au bout de 45 jours, par rapport même à la prévision. Nous disons que nous avons fait un exploit.

Guinéenews : Concrètement, c’est quoi les difficultés que vous rencontrez ici sur le terrain ?

Mamadou Minthé Camara : Les difficultés majeures que nous rencontrons en ce moment c’est le retard du financement. Ça c’est une difficulté majeure. Ce retard a occasionné un autre retard sur la réalisation des activités qui devraient être réalisées avant aujourd’hui.

Guinéenews : C’est-à-dire comme quoi ?

Mamadou Minthé Camara : C’est notamment l’ouverture d’un bassin d’accumulation pour arroser les pépinières, la confection des ombrières pour protéger les plans et le paiement des manœuvres qui se sont investis depuis deux mois. Ils n’ont pas encore reçu leur salaire. Voilà des difficultés majeures. On n’a pas encore, parce que vous avez vu les plans, dans dix jours normalement on devrait les transplanter alors qu’on n’a pas de terreaux, on n’a pas de sachet rempli, on n’a pas collecté le terreau ni l’a transporté ; tout cela demande des moyens. Et c’est le retard de ce financement qui pose problème.

Guinéenews : Normalement, qui s’occupe du financement-là ?

Mamadou Minthé Camara : C’est une société appelée West Wind Guinée qui prend le financement en charge.

Guinéenews : Si toutefois ce retard persiste, quelles sont les conséquences ?

Mamadou Minthé Camara : C’est une catastrophe. Si ce retard continue, je vais vous dire, dans dix jours ici, ça sera une catastrophe. S’il faut contribuer, s’il faut venir appuyer, c’est maintenant. Nous avons fait une alerte et les intéressés sont informés et tout le monde est informé.

Des propos recueillis par Alaidhy Sow de retour de Timbi Madina pour Guinéenews.org