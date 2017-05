Lin Songtian, S/G suivi coopération sino-africaine: «des ressources de la Guinée doivent profiter au peuple de Guinée»

En séjour de travail en République de Guinée, le Secrétaire général du Comité de suivi chinois du forum sur la coopération sino-africaine, M. Lin Songtian était face à la presse ce mercredi 10 mai, dans les locaux de l’Ambassade de Chine, a remarqué sur place votre quotidien en ligne, Guineenews.

Introduit par l’Ambassadeur de Chine en Guinée, Bian Jianqiang, le Représentant du ministre chinois des Affaires Etrangères est largement revenu sur les liens d’amitié et de coopération qui lient les deux Etats.

«La Chine et la Guinée sont de vieilles amies et à la fois des partenaires. Parce que la Guinée a été le premier pays subsaharien à établir des relations diplomatiques avec la Chine et pendant plus de 50 ans, nous avons toujours partagé bonheurs et malheurs. Nous sommes de nouveaux partenaires parce que notre coopération d’investissement vient de commencer», a-t-il fait savoir.

Effectuant sa troisième visite au pays, M. Lin reste toujours émerveillé par la grande potentialité de la Guinée en termes de ressources naturelles que ce soit la bauxite, les réserves de fer en grande quantité, des terres arables et aussi, un potentiel énergétique hydroélectrique de 6 millions mégawatts, dit-il.

Des ressources abondantes qui selon lui, doivent en profiter au peuple de Guinée qui vit toujours dans la pauvreté et non, un petit groupe qui en tire profit. ‘’C’est une grande injustice faite à la Guinée et même à l’Afrique’’, a-t-il déploré.

Pour inverser cette tendance, il a invité les Guinéens à renforcer les infrastructures de base (eau, électricité, routes, centres de santé…), à développer les compétences et les financements qui, souligne-t-il, constituent les maux qui freinent la Guinée dans son développement.

En matière de conseil pratique, il propose de lire le bouquin du président Chinois, Xi Jinping intitulé ‘’Sortir de la pauvreté’’ avec comme modèle la Chine qui a connu un développement rapide en 30 ans et a réussi à sortir plus de 700 millions de Chinois dans la précarité.

A noter qu’au cours de son présent séjour, Lin Songtian a déjà rencontré le président Guinéen, Pr. Alpha Condé avec qui, il a discuté des différentes opportunités d’investissement en Guinée et également de l’amélioration du climat des affaires. Egalement, il a visité différentes infrastructures réalisées ou en cours de réalisation par les opérateurs chinois à savoir : les barrages hydroélectriques de Kaléta et de Souapiti, l’Hôtel Kaloum et le complexe Plazza Diamond. Il a également rencontré ce matin, les responsables d’entreprises chinoises présentes en Guinée à qui, il aurait demandé plus de rigueur dans le travail tout en respectant les mœurs et normes nationales.

Mame Diallo