La grogne des enseignants qui réclamaient de meilleures conditions de vie et de travail a finalement emporté les ministres de l'Enseignement Pré- Universitaire Dr Ibrahima Kourouma et de la Fonction Publique Sékou Kourouma.

Leur décret de limogeage lu sur les ondes des médias d'Etat lundi soir, a suscité de vives réactions dans la cité de Karamoko Alpha Mo Labé. Des citoyens aux syndicats, la nouvelle a été accueillie positivement même si certains auraient souhaité que le chef de l'Etat procède autrement.

Au niveau de l'intersyndicale de l'éducation FSPE/SLECG, l'heure est à la réjouissance.

"Je suis très fier. L'occasion est solennelle pour féliciter les enseignants, tous les syndicalistes qui ont suivi ce mot d'ordre de grève parce que le résultat est là. S'il n'y avait pas eu ce mouvement, peut-être, qu'il n'y aurait pas jamais eu ce changement est positif. En cela, je salue ceux-là qui ont pris cette décision qui réclamait le départ de ces deux ministres qui nous ont fatigués. Des ministres qui recrutent n'importe comment les travailleurs", se félicite Mamadou Moussa Baldé, le Coordonateur des ces mouvements de grève à Labé.

Du coté des citoyens, bien que leurs commentaires soient plus divergents, ont tous un dénominateur commun : ‘’Alpha Condé a pris la bonne décision en limogeant ces deux ministres’’.

Elhadj Mamadou Oury Baldé, fonctionnaire à la retraite : "c'est une excellente chose parce que cela fait longtemps que toute la population se plaint du comportement aberrant du ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de celui de Fonction Pulique ."

Un autre citoyen affirme ne pas être contre les limogeages mais regrette toutefois les nouvelles nominations. "J'apprécie la destitution des deux Kourouma mais les nouveaux nommés ne sont pas à la hauteur. C'est un non-événement, je trouve. Donc, je suis certain que cela ne va pas marcher parce que le président n'a pas choisi l'homme qu'il faut à la place qu'il faut", estime Thierno Oumar Tounkara.

Pour Alpha Mamoudou Diallo, la solution va au delà du limogeage. Cc'est pourquoi, il faudrait penser, suggère-t-il, à une reforme entière du système éducatif et de la Fonction Publique. " La destitution de ses deux ministre ne constitue pas la solution au problème posé. D'autant plus que c'est un problème structurel qui est là qui demande une reforme profonde du système éducatif et de la Fonction Publique. Sinon, je me demande comment on peut prendre un subordonné et le parachuter à la tête d'un département sans savoir si celui-ci à les compétences nécessaire pour gérer les problèmes urgents de ces départements", a-t-il dénoncé.

Néanmoins, les citoyens espèrent que les nouveaux ministres seront à la hauteur des attentes des enseignants, des agents de l’Administration et de la population en général.