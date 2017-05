Limogeage des chefs de district à Macenta : Cellou Dalein Diallo écrit à Boureima Condé

Dans une lettre, le chef de l’opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, et leader de l’UFDG, a écrit, ce mercredi, au ministre de l’administration du territoire, Boureima Condé, et président du comité de suivi du dialogue politique inter-guinéen.

Après mon départ de Macenta, écrit-il, deux chefs de quartier et de district ont été démis de leurs fonctions par le Préfet et remplacé par des comités de salut public au motif qu’ils ont violé le code électoral et la constitution en recevant le leader de l’UFDG.

Je vous remercie, dit-il, pour toute disposition que vous prendriez pour rétablir la justice.

Le 24 avril, le leader de l’UFDG, en tournée dans la région, a été accueilli à Bokony (Macenta).

Après son départ, le préfet de Macenta, Abdoulaye Mory Condé, a pris la décision de limoger jusqu’à nouvel ordre les chefs de district qui ont accueilli l’opposant guinéen.