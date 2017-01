Après avoir écrasé le Sankaran FC (4-1) sur ses propres installations, la Flamme olympique du coach Mamadouba SYLLA « GAUCHER », a été reçue ce Dimanche, 15 Janvier 2017 par les hommes de Kikala OULARE « GAZA » de Solima FC de Faranah, sous un soleil ardent devant un public sportif bon enfant. C’était dans le cadre de la 5ème journée du championnat national ligue2.

Le coup d’envoi a été donné à 16h00 par le FC Solima sous le sifflet de Maitre Nabylaye TOURE (Arbitre fédéral de la capitale). Dès l’entame du match, les joueurs de Flamme olympique croyaient facilement mener le Solima de Faranah mais hélas ! C’est pourquoi, dès le début, ils se sont distingués par leur technique, tactique et abnégation ; Ils pressent haut les Djallonké de Kikala OULARE et tentent des contres après récupération. Ils assiègent le camp de Solima. Vite, quelques supporters sont partis de leur côté. Malgré une domination en première période, ils ont peiné à trouver la faille et n’ont pas déstabilisé une défense de Solima bien alignée et organisée. Le portier de Solima dans un grand jour, était systématiquement sur les trajectoires des frappes adverses car les visiteurs n’étaient pas fortunés dans la finition. Durant les 45 premières minutes, aucun but n’a été inscrit et peu d’occasions ont été créés. Le match est resté toujours fermé jusqu’au coup de sifflet du référé central pour la fin de la première période.

Dans les vestiaires, une frustration se lisait dans le visage des joueurs de Solima et même les encadreurs.

A la reprise, le Solima revient avec une ambition de gagner le match. Très mobile dans sa zone technique, le coach Kikala donne des instructions fermes à ses poulains. Eux qui étaient regroupés dans l’axe de Flamme ont ouvert le match. Sur coup, des changements poste pour poste sont intervenus de part et d’autre. A la 56ème minute, Solima effectue son premier changement : Abdoul Karim YATTARA cède sa place à Fodé Moussa KABA et au même moment Mohamed Aka SYLLA entre à la place de Yaya CAMARA du coté de Flamme. Solima accélère le rythme et presse Flamme.

A la 62ème minute, Solima hérite d’un coup franc indirect dans la surface de réparation de Flamme. Sur ce coup franc aux 5m légèrement décalé sur le côté droit, Mohamed CAMARA (capitaine) enveloppe le ballon du pied droit qui finit ses courses au fond des filets de Flamme olympique. 1-0 pour les Djallonké de Solima.

Automatiquement, Flamme met le pendule en accélération et effectue un changement à la 67ème minute dans l’espoir de revenir à la hauteur de son adversaire : Sékou Mouctar SYLLA cède sa place à Ansoumane BANGOURA, un changement qui n’a pas profité. 71ème minute, le gardien de Solima Mohamed CONDE est légèrement touché mais s’est efforcé à finir le match vu l’importance de la rencontre. Pour conserver l’unique but de l’inévitable Mohamed CAMARA, le coach Kikala OULARE agence deux (2) changements à la 77ème et 89ème minute.

A la 94ème minute, Kerfala CISSE de la Flamme a écopé d’un carton rouge pour avoir injurié les parents de son adversaire, selon des informations reçues.

A noter que cette 5ème journée a été une mésaventure pour la Flamme olympique et a permis à Solima FC de se bien positionner dans la course.

A signaler également que le match le plus attendu à Faranah est celui de la rencontre entre Sankaran FC et Solima FC. Deux (2) clubs dans une même commune urbaine et ce match est qualifié du classico de la ligue2 Guinéenne pour les différents fans.