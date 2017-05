Ligue pro 2 : Alu Star de Fria s’impose dans la douleur face Lelou FC 1-0

Pour le compte de la 17ème journée du championnat professionnel de ligue 2 national, Alu Star de Fria a reçu le lundi 8 mai au stade Dah Bangoura son homologue Lélou FC de Lélouma.

A l’entame de la rencontre, Lélou FC bien étant en déplacement, a donné du fil à retordre à l’équipe de Fria qui, elle, prenait le pied dans le gazon. Et jusqu’à la fin de la première mi-temps, c’est l’équipe des visiteurs n’a jamais lâché la pression sur Alu Star de Fria dont les joueurs ne semblaient rien retenir des consignes de leur coach, l’Ivoirien Zéa Célestin.

De retour des vestiaires, Zéa Célestin, en dépit de cette domination, a été bien inspiré en faisant appel aux services de Konaté Mamadi. A peine entré, Konaté reçoit en pleine surface de réparation une balle de son capitaine Camara Moustapha Adji et ouvre le score à la 83ème minute.

C’est sur ce score d’un but à zéro que Kourouma N’Faly, l’arbitre central venu de Mandiana, ramène les deux équipes dans les vestiaires.

Pour Moustapha Sy, le Coach de cette formation du Lelou FC, c’est le manque de réalisme qui justifie cette défait de ses poulains. « Le réalisme nous a manqués. Le gardien passait tout le temps à jouer sur la ligne et en plus, au lieu de sortir, il garde toujours la ligne de ses buts. La défense échoue sur une balle qui a été la cause de ce but que l’attaquant adverse n’a fait que concrétiser », a déclaré l’entraîneur du Lélou FC.

Quant au Coach d’Alu Star, l’utilisation du bâton magique a été la clé de cette victoire: « Nous n’avons rien fait du tout… L’équipe traverse depuis un bon temps des difficultés, les enfants jouent sans primes et c’est compliqué. C’est bien la triste réalité à Fria. J’ai utilisé le couper-coller pour arriver à maintenir Alu Star et quand ça marche, c’est bon et quand ça ne marche pas, l’entraîneur prend le pot cassé. »