Ce dimanche 19 février, le Horoya AC accueillera l’US Gorée du Sénégal, en match retour de la ligue africaine des champions. A l’aller, il y a de cela une semaine, le représentant guinéen a tenu les insulaires en échec (0- 0).



Ce vendredi, les deux entraineurs des deux clubs respectifs étaient face à la presse pour la conférence d’avant-match. Victor Zvunka du Horoya AC se dit optimiste, alors qu’Ali Malé cherche à marquer.

Victor Zvunka, coach du Horoya AC : "la différence se fera à Conakry"

Victor Zvunka, coach du Horoya AC de Conakry, revient sur le match aller. « A l’aller, je pense qu’on n’a super bien débuté le match. Parce que les 25 premières minutes, nous avons eu trois belles occasions de but, on n’a même marqué un but qui nous a été refusés. Donc, nous avons eu quatre situations favorables. On avait bien pris l’adversaire à la gorge l’obligeant à jouer derrière. On les a pressés et donc on les a un peu mis la panique mais on n’a pas su profiter de nos occasions. Et après, le match s’est équilibré. Il faut dire qu’on n’a joué contre le vent en première période et on pensait que ça allait bien se passer mais en seconde période, le vent était encore contre nous. Et on était obligé de ressortir. Quand j’analyse le match aller dans les 90 minutes, j’ai le regret puisque je pense qu’on n’avait de la place pour marquer au moins un but ».

Parlant du match de ce dimanche, Victor Zvunka pense que la différence se fait toujours au retour. «On s’est bien préparé, on est resté une journée de plus à Dakar pour la récupération. On n’a bien travaillé dans la semaine. Le travail mercredi et jeudi étaient le plus important. Vendredi et samedi c’est le travail tactique, les combinaisons et les coups de pieds arrêtés », a-t-il dit.

« Cette semaine, j’ai travaillé la circulation de la balle avec mes joueurs et la prise de risque. On a travaillé un peu plus dur avec Bassirou OUEDRAOGO et Ocansey MANDELA pour qu’ils soient plus percutants qu’au match aller. Si tu veux gagner, il faut marquer. On ne peut pas se contenter d’un nul. A Conakry, on a toujours répondu présent aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions. Contre l’AS Douanes et contre Zesco United on a marqué des buts, c’est donc, dire qu’on a toujours répondu présent. Je ne vois donc pas pourquoi, cette fois encore, on ne ferait pas la différence à domicile. Il va falloir être vigilant, mais surtout ne pas jouer avec le frein à main. Il va falloir être confiant, faire confiance aux joueurs. Ce sera ça mon message aux joueurs », a-t-il conclu.

Ali Malé : « nous devons tout faire pour marquer, c’est la solution »