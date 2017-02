Comme en 2016, en match aller comptant pour les tours préliminaires de la Ligue Africaine des champions, le représentant guinéen, le Horoya AC de Conakry, défie, ce samedi à 17h au stade Demba Diop de Dakar, un club Sénégalais : l’US Gorée.

Avant-derniers du championnat cette saison, à treize points derrière le leader, Génération Foot (21 points), les Insulaires, crédités de six buts marqués contre dix encaissés pour une victoire, cinq nuls et quatre défaites affrontent le meilleur club guinéen du moment, fort de 20 points après huit journées, soit six victoires et deux nuls.

Cependant, dans ce choc, s’il y a un point commun à relever, c’est bien au niveau de la présidence des deux clubs. Si l’équipe de la banlieue de Conakry est, par exemple, présidée, par Antonio Souaré, président de la Ligue 1 Pro de Guinée, l’US Gorée est également gérée par Me Augustin Senghor, le patron du football Sénégalais.

La comparaison s’arrête là. Pour le reste, la différence est assez pharaonique. En Guinée, les « Rouge et Blanc » de Matam, règnent en maîtres ou presque depuis 2011. Quatorze fois champions de Guinée, ils sont auteurs du doublé coupe-championnat en 2016 et courent, depuis 2013, saison après saison, pour accéder à la phase des poules de la Ligue africaine des champions. C’est l’ambition de son président.

En 2013, le club d’Antonio Souaré est passé tout près de son rêve, quand il est parvenu à éliminer les marocains du Raja de Casablanca, vice-champions du monde, avant de tomber aux portes des phases de poule de la ligue des champions. Reversé en coupe de la CAF, il sera éliminé par l’Etoile du Sahel de Tunisie.

En prenant le contingent des joueurs, le Horoya n’a rien à envier à l’US Gorée. On peut dire, sans risque de se tromper, que le club guinéen a plus de filière étrangère. Il a même deux sénégalais, Khadim N’diaye, revenant de la CAN et Pape Touré.

Au niveau des entraîneurs, le club de Matam est dirigé par le technicien français, Victor Zvunka, alors que l’US Gorée est entraînée par un entraîneur local, Aly Malé.

Quant à l’US Gorée (Photo crédit), c’est l’histoire surréaliste d’un club misant au maintien au départ, avec des joueurs, pas forcément destinés à jouer l’élite, qui est parvenu, à l’image de Leicester de la Ligue 1 Anglaise, pour écarter tous les cadors du championnat Sénégalais et finalement se hisser, in extremis, au sommet du podium.

Une saison après sa montée en Ligue 1, l’US Gorée a remporté le quatrième titre de son histoire en faisant tomber tous les favoris, Jaraaf, Casasport, Diambars et Niary Tally. Contre le Horoya AC, il aura la lourde charge de venger l’As Douanes, championne du Sénégal en 2015, éliminé au même stade de la compétition par le Horoya.

En conférence de presse, les dirigeants des insulaires, ont exprimé leur souhait de faire mieux qu’en 1985, année d’une demi-finale, en venant au bout du champion de Guinée. Pour y arriver, ils disputé plusieurs matches amicaux au centre Jules François Bocandé, notamment contre l’Us Ouakam et les juniors du Sénégal.

Pour lier l’utile à l’agréable, un budget de 45 millions de F CFA a été également décaissé.

Abdoulaye Bah, envoyé spécial de Guinéenews à Dakar au Sénégal

