L’Alu Star de Fria a reçu ce jeudi 19 Janvier 2016, au stade Dah Bangoura sous un chaud soleil de plomb son homologue le FC Satoba de Conakry, pour le compte de la 6è journée du championnat national professionnel Ligue 2.

L’entame de la rencontre était très électrique entre les deux formations. Aucune des deux équipes ne voulait donner l’occasion à son adversaire de marquer un but. Le corps à corps était tel que les deux formations ont rejoint les vestiaires sans avoir concrétiser les occasions.

Après la mi-temps, les poulains de Célestin Zéa, le nouveau coach ivoirien de l’Alu Star ont mis en pratique toutes les recommandations demandées. Ainsi, l’attaquant Kaka Oscar, débordant deux défenseurs du Santoba FC, lance directement le ballon sur Amara Soumah, qui, sans hésitation, et d’un coup de pied bien tendu loge le ballon dans les buts gardés par Salif Camara (47’).

Le Santoba FC voulant coûte que coûte revenir au score ne se retrouve plus réellement, les bonnes actions sont mises hors du champ de jeu.

Sous l’effet de la colère, Mohamed Lamine Kaba du Santoba FC, écope d’un carton sur un pied levé sur Mohamed Lamine Camara de l’Alu stars de Fria à la 60e minute en pleine poitrine.

« La première période, mes poulains ont mouillé le maillot et nous avions rejoint les vestiaires à 0 but partout. Mon équipe n’a pas été réaliste à la seconde période, la défense était fluide ce qui a profité à l’Alu Star de marquer le but. Nous avions aussi eu assez d’occasions que nous n’avons pas concrétisé, c’est dommage », a expliqué Kaba Ismaël le coach du Santoba FC.

Pour sa part, Célestin Zéa le coach Ivoirien de l’Alu Star est très ravi de cette victoire. « Je suis arrivé à l’Alu Star pour donner un coup de pouce à mon jeune frère. Mon objectif est de faire remonter cette équipe en Ligue 1. Le secret, c’est le travail qui paie, ce n’est pas sorcier, quand tu aimes ton métier, tu fais beaucoup de recherches. Il faut inculquer la rage de vaincre aux joueurs du début à la fin, c’est ça mon secret. Je suis un peu l’image de José Morino, j’étais avec Lélouma, j’ai fini 4ème du championnat national ligue 2 avec la meilleur défense et je suis ici depuis 2012, j’ai remarqué que j’ai une équipe qui manque d’expérience et je suis là pour apporter un plus à cette jeune formation qui a de l’avenir, les jeunes se sont bien comportés et suivi les consignes données, ce qui a prévalu la victoire », a-t-il conclu.

C’est sur le score de 1 à 0 qu’Abdoulaye Mané a renvoyé les deux formations dans les vestiaires.