Un mois après sa montée en D2, le promu Solima FC de Faranah s’est offert au stade régional feu Arfan Wanda Oularé un festin de buts face au FC Séquence le jeudi 22 décembre au compte de la première journée du championnat national guinéen ligue 2.

Sous les applaudissements d’un public bon enfant, les deux clubs ont apparu sur la pelouse en présence du Secrétaire général chargé des affaires administratives de la préfecture, Florentin Sagno qui a donné le coup d’envoi aux environs de 16 heures 30 minutes. Impatiemment attendu par le public sportif de Faranah, le match a été engagé par le référé central Mamady Sy Bangoura à 16H30.

Dès les 5 premières minutes, les joueurs de Solima FC ont été chaudement pressés et les joueurs du FC Séquence ont tenté de les prendre à la gorge par un pressing très haut. Une stratégie ambitieuse mais suicidaire pour les visiteurs qui ont laissé dans leur dos un boulevard pour les attaquants de Solima.

Et après 8 minutes étouffantes, le Solima a fini par trouver la faille à la 9ème minute grâce à son inévitable ligne offensive qui a dévoré les espaces en l’occurrence l’avant-centre Aboubacar Maro Camara placé dans les 15m qui reçoit un ballon repoussé par la sortie hasardeuse du gardien de Séquence en l’air et allume un coup-franc au ras de sol qui finit ses courses au fond des filets de Séquence (1-0 pour Solima).

Sur le coup, les poulains d’Ibrahima Sory Touré de Séquence se sont donnés à fond et ont accéléré. Mais efficaces et collectivement impressionnants, les joueurs du coach Kikala Oularé dit ‘’GAZA’’ de Solima ont maitrisé et ont fait admirer leur supériorité technique, tactique et physique. Le FC Séquence s’est crée des occasions mais rien n’en a été. C’est sur ce score 1-0 que l’arbitre envoie les 2 clubs dans les vestiaires.

A la reprise des 45 dernières minutes, tout a commencé par une haute intensité avec plusieurs occasions ratées de part et d’autre. Des changements poste pour poste sont intervenus. A la 84ème minute, Solima bénéficie d’un coup-franc à proximité du point de corner qui a été exécuté et le même avant-centre saute plus haut que tout le monde et met le ballon au fond des filets de Séquence de sa tête magique, (2-0 pour Solima). Avec ce festival d’Aboubacar Maro Camara, le Solima a survolé le choc de titan contre le Fc Séquence.

Décidément intenable, Maro a signé une performance de haut vol, écœurant ses adversaires par ses inspirations géniales et ses dribles déroutants. Avec son doublé, le Solima reste à hauteur de Séquence. C’est sur ce score de 2-0 pour Solima que le référé central a sifflé la fin des 90 minutes du temps règlementaire.

Du reste, cette nette victoire permet à Solima de se relancer et réconforter sa place.