L’Association sportive Manée de N’Zérékoré a réussi cet après-midi, sa toute première sortie au compte du championnat guinéen de Ligue 2.

Le champion de la région forestière s’est imposé face au Santoba FC de Conakry sur le score de 2 buts à 1. Durant les 45 premières minutes, aucune de ces deux formations ne s’est montrée dangereuse. Mais le score n’évoluera pas jusqu’à la fin de la première mi-temps.

A la reprise du match, l’As Manée va procéder à un double changement avec la rentrée d’Idrissa Fofana ‘’Alonso’’ et Alassane kanté ‘’Messi’’. Des changements qui apporteront du rythme au jeu. C’est ainsi qu’à la 58e minute, le dossard 18 de l’As Manée, Moussa Condé va provoquer un penalty qui sera très vite transformé par Sekou Diallo. Le Santoba va alors subir la domination des coéquipiers d’Aboubacar Sidiki Keita ‘’Song’’ qui vont à plusieurs reprises tenter d’aggraver le score mais en vain. A la 70e minute, sur une passe décisive de Moussa Sow, Ousmane Agogo Camara va inscrire le deuxième but pour Manée.

A 2 buts à 0, le club de N’Zérékoré va désormais tenter de sauvegarder son avantage. Des corners et touches vont se multiplier en faveur du Santoba. Aussi, le club de Conakry va se créer plusieurs occasions sans mettre le ballon au fond des filets. A cinq minutes de la fin du temps réglementaire, le Santoba FC va réduire le score sur un coup de pied arrêté à l’entrée de la surface de réparation. Un magnifique but marqué par le dossard 20, Yakouba Barry. Et c’est donc sur ce score de 2 buts à 1 que l’arbitre va siffler la fin de la rencontre.

La prochaine sortie de l’As Manée est prévue pour le 28 décembre prochain et ce sera encore à domicile.