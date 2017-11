Ligue 1: trois étrangers pour renforcer le Hafia FC

Après les quinze recrues engagées au lendemain de son sacre en coupe nationale, le Hafia FC a enrôlé deux ivoiriens et un togolais pour deux ans chacun.

Il sagit de Gérard Natchia Amon, ivoirien et latéral droit, de Toualy Martial, ivoirien et milieu de terrain et Nouwokolo Kossivi Martin, togolais et latéral gauche.

Le patron du Hafia, Kerfalla Camara veut ainsi renforcer son effectif pour la Ligue 1 et la coupe de la confédération.

Ce vendredi, le Hafia affronte les éléphants de Coleah, en match comptant pour la première journée de la Ligue 1 Pro.