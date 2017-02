Les deux équipes se sont quittées au compte de la première période sur le score de parité un but partout, les supporters de FC Gangan retiennent leur souffle en dépit de cette égalisation, et dès la reprise de la seconde période, les visiteurs rassurer de leur expérience ont aussi mis une forte pression sur le FC Gangan à domicile, et à la 23 minutes de la seconde mi-temps, le gardien de Gangan a reçu une charge irrégulière suite à un corner botté de la gauche vers la droite et qui malheureusement n’a pas été sifflé par Bangaly Konate. Libre de tout marquage le numéro 10 du Horoya AC a doublé la mise, un but qui ne reste pas sans conséquence puisque les supporters de Gangan sous l’effet de la colère ont commencé à faire des jets de pierres sur l’arbitre et cela a irrité la colère des forces de l’ordre qui ont finalement fait usage de gaz lacrymogène pour calmer les ardeurs des jeunes supporters locaux.