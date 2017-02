La huitième journée de la Ligue 1 professionnelle de football s’est disputée, ce week-end, sur les différents stades du pays. Au total, deux nuls et quatorze buts inscrits en huit matches.

Résultats : Journée 8

AS Kaloum- Ashanti 0- 0

Fello Stars- Renaissance 0- 0

Soumba FC- Atletico 0- 4

Hafia FC- ASFAG 1- 2

Satellite FC- Horoya AC 0- 1

Wakrya FC- FC Gangan 2- 1

CO Coyah- CI Kamsar 2- 1

Au classement général, le Horoya AC est seul en tête avec vingt points pour 17 buts marqués contre trois encaissés.

Ensuite suivent successivement le Wakrya FC (16 points), le Hafia FC (14 points), le FC Gangan et le Satellite FC, treize points chacun.

Au milieu du tableau, l’AS Kaloum, l’Atletico de Coléah et le FC Feindou, totalisent chacun onze points.

Au bas du tableau enfin, le CI Kamsar et le FC Soumba, ferment la marche avec six et trois points respectivement.