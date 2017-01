L’Ashanti Golden Boys de Siguiri a concédé son second match nul de la saison ce dimanche 15 janvier 2017, contre la Renaissance FC au Stade Kankou Moussa dans le cadre de la cinquième journée de la ligue 1 Pro de Guinée.

En effet, ce sont les jaunes de Siguiri qui vont ouvrir sur un pénalty transformé par Mamadou Maninka Kanté, suivie de l’égalisation des visiteurs. Eux aussi sur pénalty à la 35e minute et ce, par Mamadou Bailo Diallo.

Mais les joueurs de Bonfi ne tarderont pas à corser le score en reprenant l’avantage sur une tête croisée d’Aboubacar Camara qui permettra à sa formation de partir au vestiaire avec un avantage léger.

Cependant, la reprise s’est effectuée sous des cris et des harcèlements des supporteurs à l’encontre du staff technique de la SAG, mais par miracle et avec une forte pression l’ivoirien Ibourahima Bamba sauve le stade Kankou Moussa et libère les supporteurs de Manden à la 50e minute en égalisant.

Malgré les cartons rouges de part et d’autre, à savoir celui de Alseny Youla a la 63e et de Ousmane Daffé a la 72e , le score de 2 buts partout ne variera pas jusqu’au coup de sifflet final.

À propos de la 6e journée la SAG, forte de sept points en cinq sorties, recevra le club olympique de Coyah.