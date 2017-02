Au compte de la 9ème journée du championnat professionnel de ligue 1 de football, la SAG de Siguiri a reçu le 12 février au stade préfectoral Kankou Moussa le Satellite FC de Conakry.

Bien que diminués, les jaunes de Siguiri n’ont eu aucun mal à imposer leur suprématie à l’équipe visiteuse. Une domination que Mamady Diawara, l’un de leurs meneurs, a concrétisée à la 12ème minute du jeu.

C’est avec ce score que les deux équipes ont regagné les vestiaires. A la reprise, les Jaunes de la SAG vont maintenir la pression sur l’équipe adverse et c’est à la 60ème minute que Boubacar Keita aggravera le score. Un résultat qui restera d’ailleurs inchangé jusqu’à la fin des 90 minutes d’explications entre les deux clubs.

Grâce à cette victoire, l'Ashanti refait ainsi sa santé après plusieurs matches nuls et engrange désormais 13 points avant son déplacement pour Conakry où elle va affronter le Hafia F.C et l'ASFAG au compte des 10ème et 11ème journées.

Au terme de cette partie, le coach de Satellite FC, Abedi Souleymane Camara a rendu un hommage à l’Ashanti. "Je félicite l'Ashanti qui, faut-il, l’avouer, a fait un bon match. Donc, nous avons perdu parce que nous n'avons pas pris des dispositifs tactiques", a-t-il déclaré.

Pour sa part, le coach par intérim de la SAG, Amadou Kaïn Camara estime que cette victoire constitue un bon élan pour son équipe. Selon lui, ce score redonne confiance et force à ses poulains avant les deux matches capitaux qu’ils vont livrer lors des deux prochaines suivantes à Conakry.