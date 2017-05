Ligue 1 Pro : le Horoya AC seul leader en tête (tous les résultats et classement)

Au terme de la phase aller, la Ligue 1 professionnelle de football a repris, ce week-end, pour la phase retour. Au total, sept matches ont été joués pour six victoires, dont trois à l’extérieur et un nul.

Pour l’heure, le champion sortant, le Horoya AC, est seul leader avec 38 points contre 27 points pour le Wakrya.

Résultats

Satellite FC- CI Kamsar 2- 3

Horoya AC – Hafia FC 2- 0

Atletico- Ashanti 0- 1

Soumba FC- Wakrya 2- 1

Gangan FC- Co Coyah 3- 0

AS Kaloum- Renaissance 0- 0

Fello Stars- ASFAG 0- 2

Classement

Horoya AC 38 points

Wakrya FC 27 points

ASFAG 25 points

Hafia FC 23 points

Satellite 21 points

AS Kaloum 20 points

Renaissance 19 points

Ashanti 18 points

Gangan FC 17 points

Atletico 16 points

CI Kamsar 14 points

Fello Stars 12 points

Soumba FC 12 points

CO Coyah 8 points