Ce jeudi 22 décembre marquant la deuxième journée du championnat national de football de ligue 1 professionnelle, le Fello Star de Labé a reçu dans ses installations du stade régional Elhadj Saïfoulaye Diallo, le Hafia Football club, a constaté sur place la rédaction locale de Guinéenews.

Il a fallu la seconde période, précisément aux quarante neuvième minutes du jeu pour que le Fello ouvre à travers son attaquant, Facinet Soumah dit ‘’Ozil’’. Derrière, toutes les tentatives du Hafia FC de revenir au score ont été vaines jusqu'au coup de sifflet final.

« L’équipe a très bien joué mais, il faut savoir qu’il y a beaucoup de choses à rectifier. Comme c’est le début du championnat, la machine n’est pas encore tellement rodée. Je pense que c’est une victoire très importante parce qu’elle va nous permettre de bien rentrer dans le championnat », a laissé entendre Mamadou Samba Diallo, connu sous le nom de ‘’Sam’’, Coach du Fello Star de Labé.

Du côté des perdants, Mandjou Diallo l’entraineur de l’équipe du Hafia FC parle des défaillances qui ont concouru à ce score qui n’arrange pas son club. «C’est dans l’entrejeux qu’on n’a vraiment pas été bon et en plus, Simao à faire un très bon match en première mi-temps mais après il a sombré. On a eu quelques occasions. Malheureusement, on n’a pas été lucide devant les buts », a regretté le coach de l’équipe visiteuse.