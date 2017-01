Le championnat national de football professionnel (ligue 1) se poursuit en république de Guinée. La sixième journée de la compétition se jouait ce dimanche 22 janvier 2017. À l'occasion, le Féllo Star de Labé a reçu à domicile l’association sportive de Kaloum (ASK) au stade régional El hadj Saifounlaye Diallo. Score final zéro but partout.

Malgré toutes les occasions qui se sont offertes aux deux formations, aucune d’entre elles n’a pu se démarquer pour faire la différence lors des quatre vingt dix minutes de jeu. Un score mérité selon Théophile Bola, le coach de l’ASK. « Après avoir concédé deux défaites successives, on s’attendait à un grand match de la part du Féllo Star pour sauver les meubles. Et nous 0–0, je pense que c’est mérité », a-t-il déclaré juste après le coup de sifflet final.

Mamadou Samba Diallo, coach du Féllo Star se félicite également de ce match nul qui selon lui va booster le moral de ses poulains. « Je pense que c’est bien, vu le contenu du match qu’on a livré parce que vous savez on revient de deux défaites consécutives et c’était un peu difficile de perdre un troisième match. Alors y avait cette pression dans la tête mais vous avez vu en première mi-temps on a très bien joué, c’est au niveau de la deuxième mi-temps qu’on a flanché un peu avec les changements du coach de l’ASK qui a gonflé le milieu et nous aussi on a changé et ça s’est équilibré. Je pense que c’est un bon match nul qui va un peu booster notre moral afin de bien préparer le prochain match », renchérit l’entraineur du Féllo Star de Labé.

Hué par son public suite à des changements de joueurs qu’il a opérés lors de ce match, changements que les supporteurs du Féllo star trouvent mal placés, il a rétorqué : « écoutéz, quand le coach de l’ASK a fait à la fois deux changements, c’est-à-dire il a gonflé le milieu du terrai, alors là vous avez vu après 10, 15 minutes de jeu vu qu’on subissait trop, il était aussi bon de sortir des excentrés et mettre un milieu de terrain et gonfler le milieu. Vous avez ensuite vu que le match s’est équilibré. Vous savez le public, il y a certains qui ne connaissent pas tellement le football parce que les deux joueurs qu’on a changés étaient pratiquement fatigués » .

Le Féllo star qui avait 07 points se retrouve désormais avec 08 points et l’ASK qui disposait de 08 points se retrouve à 09 points avec ce match nul. Dimanche prochain, le Féllo Star sera reçu par Gangan FC à Kindia et l’ASK sera face au CIK du côté de Kamsar le même jour au compte de la septième journée du championnat national de football professionnel.