En marge de la 12ème journée du championnat national pro ligue 1, l’Association Sportive des Forces Armées Guinéenne a battu le Gangan FC de Kindia ce dimanche 5 mars 2017 au stade Fodé Fissa de Kindia sur le score de 1 but à 0.

Cette rencontre présentait assez d’enjeux pour le Gangan FC club qui était privé de ses supporters après avoir été sanctionné par la commission de discipline suite à la violence qui s’est déroulée lors de la 11ème journée face au Horoya AC.

Dès l’entame de la rencontre, les visiteurs ont mis la pression sur le Gangan FC, en obtenant une très belle occasion de but suite à une parfaite combinaison collective de la ligne d’attaque, l’attaquant de l’ASFAG Amadou Oury Barry a ouvert le score à la 45 secondes de la première période.

Après ce but, les jaunes et verts de Kindia ont pris leur destin en main en obtenant pas mal d’occasions devant les visiteurs, mais les militaires ont gardé leur sang-froid. Les deux équipes se sont quittées au compte de la première période sur le score d’un but à zéro en faveur des visiteurs.

Dès la reprise de la seconde période, les visiteurs rassurés de leur expérience ont aussi mis une forte pression sur le Gangan FC à domicile en multipliant des occasions, mais sans succès.

Certes, le match était beau en termes d’engagement, de technique, mais également de détermination de part et d’autre. Aucune équipe ne voulait traiter son adversaire en parent pauvre, l’ASFAG qui était en déplacement à Kindia avait pour ambition arracher de force les trois points devant les locaux pour s’offrir une place de choix au classement du championnat national.

A rappeler que le Gangan FC a enregistré sa 3è défaite consécutive, une à Kamsar et deux à domicile.